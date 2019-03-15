شركة طيران تهدد راكبة بالطرد بسبب "ملابسها غير اللائقة"

اعتذرت شركة طيران لمسافرة شابة، وذلك بعد تهديدها بطردها من الطائرة بسبب ارتدائها ملابس غير لائقة.

نشرت إيميلي أوكونر، التي تبلغ من العمر 21 عاما، عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة خلال رحلتها من مطار برمنغهام في المملكة المتحدة بتاريخ 2 مارس/ آذار، قال لها طاقم الطائرة إن ملابسها، المكونة من سروال مرتفع الخصر، وقميص قصير غير لائقة.

© REUTERS / Michael Dalder إلغاء حوالي 330 رحلة في مطار ميونخ بسبب راكبة

وأضافت "كنت مسافرة من برمنغهام إلى تينريفي، عندما قالت لي شركة الطيران إنهم سيخرجونني من الطائرة إن لم أغط نفسي لأنني كنت أتسبب بإساءة للآخرين وكنت غير لائقة".

وتابعت "أحاط بي 4 من طاقم الطائرة لإحضار أمتعتي وإخراجي من الطائرة".

وأشارت الفتاة إلى أنها ارتدت الملابس ومشت في المطار، ولكنه طلب منها أن "تغطي نفسها" فور دخولها إلى الطائرة من قبل الطاقم.

وأوضحت أن قريبتها كانت تجلس في مقدمة الطائرة، وقامت بإعطائها سترة لارتدائها، كما أن الطاقم لم يتركها حتى ارتدت ملابس أخرى، بحسب تصريحات الشابة.

Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I didn’t “cover up” as I was “causing offence” and was “inappropriate”. They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY — Emily O'Connor (@emroseoconnor) March 12, 2019

​وأكدت أن شركة الطيران قالت لها إنها "تعتذر بشدة عما حصل" متابعة "من الواضح أنه كان بإمكاننا التعامل مع الوضع بطريقة أفضل".

Emily was wearing this black bralette with orange trousers when she was asked to ‘cover up’ by staff on a flight from Birmingham to Tenerife.



Should you have to dress a certain way on an aeroplane? pic.twitter.com/NtLSXUAz52 — This Morning (@thismorning) March 14, 2019

​وذكرت شبكة "بي بي سي" أن سياسة الملابس الخاصة في شركة الطيران، تنص على أنه لن يسمح للمسافرين الذين يرتدون "ملابس غير مناسبة (بما في ذلك الملابس ذات الشعارات أو الصور المسيئة) بالسفر إذا لم يقوموا بتغيير ملابسهم"، وأنه يجب على الركاب ارتداء الأحذية أثناء وجودهم على متن الطائرة.