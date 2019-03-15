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22:29 15 مارس/ آذار 2019
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    طائرة ركاب

    شركة طيران تهدد راكبة بالطرد بسبب "ملابسها غير اللائقة"

    © Photo / CCO
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    اعتذرت شركة طيران لمسافرة شابة، وذلك بعد تهديدها بطردها من الطائرة بسبب ارتدائها ملابس غير لائقة.

    نشرت إيميلي أوكونر، التي تبلغ من العمر 21 عاما، عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة خلال رحلتها من مطار برمنغهام في المملكة المتحدة بتاريخ 2 مارس/ آذار، قال لها طاقم الطائرة إن ملابسها، المكونة من سروال مرتفع الخصر، وقميص قصير غير لائقة.

    مطار ميونخ
    © REUTERS / Michael Dalder
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    وأضافت "كنت مسافرة من برمنغهام إلى تينريفي، عندما قالت لي شركة الطيران إنهم سيخرجونني من الطائرة إن لم أغط نفسي لأنني كنت أتسبب بإساءة للآخرين وكنت غير لائقة".

    وتابعت "أحاط بي 4 من طاقم الطائرة لإحضار أمتعتي وإخراجي من الطائرة".

    وأشارت الفتاة إلى أنها ارتدت الملابس ومشت في المطار، ولكنه طلب منها أن "تغطي نفسها" فور دخولها إلى الطائرة من قبل الطاقم.

    وأوضحت أن قريبتها كانت تجلس في مقدمة الطائرة، وقامت بإعطائها سترة لارتدائها، كما أن الطاقم لم يتركها حتى ارتدت ملابس أخرى، بحسب تصريحات الشابة.

    وأكدت أن شركة الطيران قالت لها إنها "تعتذر بشدة عما حصل" متابعة "من الواضح أنه كان بإمكاننا التعامل مع الوضع بطريقة أفضل".

    وذكرت شبكة "بي بي سي" أن سياسة الملابس الخاصة في شركة الطيران، تنص على أنه لن يسمح للمسافرين الذين يرتدون "ملابس غير مناسبة (بما في ذلك الملابس ذات الشعارات أو الصور المسيئة) بالسفر إذا لم يقوموا بتغيير ملابسهم"، وأنه يجب على الركاب ارتداء الأحذية أثناء وجودهم على متن الطائرة.

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