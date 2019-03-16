فرقة "ريد هوت تشيلي بيبرز" الأمريكية تحيي حفلا عند سفح الأهرامات (صور+فيديو)

أحيت فرقة الروك الأمريكية ريد هوت تشيلي بيبرز ومقرها كاليفورنيا حفلا عند سفح أهرامات الجيزة في مصر، يوم الجمعة، حيث شاهدها أكثر من 10000 شخص في الموقع وكثير غيرهم عبر رابط للبث المباشر عبر الإنترنت.

وافتتحت الفرقة عرضها بأغنية "كان نوت ستوب" من الألبوم الصادر عام 2002 "باي ذا واي"، وتلتها أغنية "كاليفورنكيشن" و"دارك نيسيسيتيز" وغيرها من الأغاني.

After two hours of security cues, finally in, moments before the Red Hot Chilli Peppers start their show at the Pyramids of Giza #rhcpegypt pic.twitter.com/tMplE9e85o — Ramy Yaacoub (@RamyYaacoub) March 15, 2019

وروجت للحفل الموسيقي الذي أقيم في ظل إجراءات أمنية مشددة، وزارة السياحة المصرية التي تحاول إعادة البلاد إلى الخريطة كوجهة سياحية رئيسية في المنطقة العربية سنوات من الاضطرابات اللاحقة نتيجة الربيع العربي التي أبعدت الكثير من الزوار.

وهذا أول حفل دولي يقام في هذا المكان التاريخي منذ حفل عازف البيانو ياني في عام 2015.

The Red Hot Chili Peppers are about to go LIVE From the Pyramids! Tune in now at https://t.co/bWzbOmaEeJ to watch history in the making! pic.twitter.com/6mPBlhbP1Z — nugs.net (@LiveDownloads) March 15, 2019

وقال منظم الحفل كريم الشيتي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو إن مشاهدين من 67 دولة حضروا الحفل.

وقال الشيتي "أعتقد أنه توجد قاعدة كبيرة من المعجبين في مصر وأعتقد أنه من أجل ما نحاول تحقيقه هنا اليوم، وهو الترويج للسياحة في مصر، كنا بحاجة إلى فرقة بهذا المستوى وهذا التأثير"، بحسب "رويترز".

وباعت فرقة ريد هوت تشيلي بيبرز أكثر من 60 مليون ألبوم وفازت بستة جوائز جرامي ودخلت قاعة مشاهير الروك آند رول في عام 2012.

Red Hot Chili Peppers — Live At The Pyramids pic.twitter.com/3cscj5ARFE — 𝑔𝒾𝓃𝒶🌶️ (@rhcpgina) March 15, 2019

وتقوم الفرقة حاليا بجولة حول العالم وتعمل على إكمال ألبومها الثاني عشر بعد إصدارها في 2016 ألبوم "ذا جيت واي".