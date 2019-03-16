فرقة "ريد هوت تشيلي بيبرز" الأمريكية تحيي حفلا عند سفح الأهرامات (صور+فيديو)

وافتتحت الفرقة عرضها بأغنية "كان نوت ستوب" من الألبوم الصادر عام 2002 "باي ذا واي"، وتلتها أغنية "كاليفورنكيشن" و"دارك نيسيسيتيز" وغيرها من الأغاني.
After two hours of security cues, finally in, moments before the Red Hot Chilli Peppers start their show at the Pyramids of Giza #rhcpegypt pic.twitter.com/tMplE9e85o— Ramy Yaacoub (@RamyYaacoub) March 15, 2019
وروجت للحفل الموسيقي الذي أقيم في ظل إجراءات أمنية مشددة، وزارة السياحة المصرية التي تحاول إعادة البلاد إلى الخريطة كوجهة سياحية رئيسية في المنطقة العربية سنوات من الاضطرابات اللاحقة نتيجة الربيع العربي التي أبعدت الكثير من الزوار.
Red Hot Chili Peppers rock Egypt's pyramids — https://t.co/itiWPA8WB7 pic.twitter.com/V6lfY3BrUJ— e-news.US (@e_newsUS) March 16, 2019
وهذا أول حفل دولي يقام في هذا المكان التاريخي منذ حفل عازف البيانو ياني في عام 2015.
The Red Hot Chili Peppers are about to go LIVE From the Pyramids! Tune in now at https://t.co/bWzbOmaEeJ to watch history in the making! pic.twitter.com/6mPBlhbP1Z— nugs.net (@LiveDownloads) March 15, 2019
وقال منظم الحفل كريم الشيتي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو إن مشاهدين من 67 دولة حضروا الحفل.
Red Hot Chili Peppers Live at the Pyramids!!!!!— ペリニー@クリエイティブディレクター/知育系/Unity使い (@decopon07) March 15, 2019
Pyramid song (Radiohead)
Josh piano solo #rhcpegypt #RedHotChiliPeppers #rhcp #rhcpgiza #Radiohead pic.twitter.com/0uOcxCBSmz
وقال الشيتي "أعتقد أنه توجد قاعدة كبيرة من المعجبين في مصر وأعتقد أنه من أجل ما نحاول تحقيقه هنا اليوم، وهو الترويج للسياحة في مصر، كنا بحاجة إلى فرقة بهذا المستوى وهذا التأثير"، بحسب "رويترز".
@ChiliPeppers live at the Pyramids of Giza #Egypt #GiveItAway pic.twitter.com/PHsNHr42fa— Ben ®️ (@BenRochey) March 16, 2019
وباعت فرقة ريد هوت تشيلي بيبرز أكثر من 60 مليون ألبوم وفازت بستة جوائز جرامي ودخلت قاعة مشاهير الروك آند رول في عام 2012.
Red Hot Chili Peppers — Live At The Pyramids pic.twitter.com/3cscj5ARFE— 𝑔𝒾𝓃𝒶🌶️ (@rhcpgina) March 15, 2019
وتقوم الفرقة حاليا بجولة حول العالم وتعمل على إكمال ألبومها الثاني عشر بعد إصدارها في 2016 ألبوم "ذا جيت واي".
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