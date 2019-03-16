أغذية خطيرة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما

يوصي الخبراء في مجال التغذية بأن يغير الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا نظامهم الغذائي عن طريق تقليل استخدام بعض الأطعمة.

أولاً وقبل كل شيء، ينصح أخصائيو التغذية بالتخلي عن السكر، لأنه سام للأنسجة الدهنية.

وقال د. ميخائيل غينزبورغ إن: "الاستهلاك المفرط للمنتج يؤدي إلى التهاب مزمن في الأنسجة الدهنية، الأمر الذي يؤدي إلى جميع الأمراض المرتبطة بالعمر مثل ارتفاع ضغط الدم الشرياني وتصلب الشرايين ومرض السكري"، وفقا ل"فيتشيرنايا موسكفا".

وأضاف الخبير أن السكر يؤثر سلبًا على البشرة، فيجعلها غير ناعمة.

كذلك يجب أن لا يشمل النظام الغذائي الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة المختلفة، مثل البطاطس المقلية والبطاطا المقرمشة وغيرها.

وحذر خبير التغذية أن الدهون المتحولة تؤدي إلى تصلب الشرايين، وحتى أكثر من ما يسمى الأحماض الدهنية المشبعة".

بالإضافة إلى ذلك، شدد غينزبرغ على الحاجة إلى استبدال زيوت عباد الشمس والذرة وفول الصويا بزيت الزيتون وبذور الكتان.

أدرجت أيضًا اللحوم المصنعة (النقانق ولحم الخنزير المقدد والمرتديلا) ومنتجات الدقيق الأبيض في قائمة المنتجات الخطرة على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا.