بعد شهر من الغموض... الإعلان رسميا عن وفاة مغنية الراب الكويتية دانا العليان

كما اعتقد بعض مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن العليان أطلقت هذه الشائعة بمساعدة عائلتها، من أجل الترويج لنفسها.
ولكن خرجت والدة دانة العليان لتعلن رسميا، أمس الجمعة، وفاة ابنتها، عن عمر 31 عاما، وفقا لمجلة "لها" السعودية.
اخبار تتحدث عن وفاة دانة طارق العليان— الصفحة العربية (@pagearabi) February 17, 2019
اول شابة كويتية رابhttps://t.co/wFYS5Fy9et#دانة_العليان pic.twitter.com/pxplKWvruL
غموض وجدل حول وفاة مغنية الراب الكويتية دانة العليان https://t.co/Ls4soNOI6n pic.twitter.com/GYNT3AdB0E— عربي تريند (@arabitrend) February 17, 2019
ولفتت والدة الراحلة دانا العليان، أنها طالبت بحذف حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن ابنتها كانت تشارك متابعيها بتفاصيل كثيرة وجريئة، قد تتسبب فهم الجمهور لها بطريقة خاطئة.
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