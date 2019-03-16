بعد شهر من الغموض... الإعلان رسميا عن وفاة مغنية الراب الكويتية دانا العليان

أثارت أنباء وفاة مغنية الراب الكويتية، دانا العليان، الشهيرة بـ "مزدانة"، منذ شهر فبراير/شباط، ضجة كبيرة، خاصة وسط عدم خروج أي أحد من أطرف أسرتها لتأكيد أو نفي الخبر.

كما اعتقد بعض مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن العليان أطلقت هذه الشائعة بمساعدة عائلتها، من أجل الترويج لنفسها.

ولكن خرجت والدة دانة العليان لتعلن رسميا، أمس الجمعة، وفاة ابنتها، عن عمر 31 عاما، وفقا لمجلة "لها" السعودية.

وأشارت إلى أنها توفيت الأحد 11 فبراير/شباط، وأنه الخبر بقي طي الكتمان لصعوبة الأمر على نفسية عائلتها وأشقائها، حتى خرجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر.

ذكرت والدة دانة العليان أن ابنتها الوحيدة توفيت في حادث سير تعرضت له أثناء ذهابها للقاء أحد المخرجين من أجل عمل فني لها في مسلسل كانت تنوي تصويره خلال الفترة القادمة.

اخبار تتحدث عن وفاة دانة طارق العليان

اول شابة كويتية رابhttps://t.co/wFYS5Fy9et#دانة_العليان pic.twitter.com/pxplKWvruL — الصفحة العربية (@pagearabi) February 17, 2019

وتابعت أنها علمت بوفاة ابنتها بعد مرور ساعتين على الحادث لإصابتها البالغة، وأنها توفيت بعد مرور ساعتين من وقوعه.

غموض وجدل حول وفاة مغنية الراب الكويتية دانة العليان https://t.co/Ls4soNOI6n pic.twitter.com/GYNT3AdB0E — عربي تريند (@arabitrend) February 17, 2019

وأكدت والدة دانة العليان أن ابنتها تركت طفلا يبلغ من العمر 8 سنوات يدعى عبد الله ولا يعلم بوفاة والدته حرصا على بلوغه عمرا أكبر ليستوعب ما حدث ويتقبل رحيل والدته بشكل أقوى إذ يعتقد أنها في رحلة عمل.

ولفتت والدة الراحلة دانا العليان، أنها طالبت بحذف حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن ابنتها كانت تشارك متابعيها بتفاصيل كثيرة وجريئة، قد تتسبب فهم الجمهور لها بطريقة خاطئة.