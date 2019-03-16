فيفي عبده تستنجد بجمهورها: بموت... وفجر السعيد تطلب الدعاء لها

أثارت الفنانة المصرية، فيفي عبده، حالة من القلق لدى جمهورها، بعدما أشارت إلى مرورها بأزمة صحية حادة.

وكتبت الراقصة الاستعراضية لجمهورها عبر حسابها على "إنستغرام": "‏إدعولي أنا عيانة بموت إدعولي ربنا يشفينى ويشفي كل مريض ‏يا رب العالمين آمين".

وأثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، اليوم السبت، المزيد من الجدل حول صحة فيفي عبده، بطلبها من متابعيها الدعاء لتحسن حالتها الصحية.

أذهب البأس ربّ النّاس اشف وأنت الشّافي لاشفاء إلاشفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك، وسترك الجميل أن تشفي @Fifiabduoffcial وتمدّهابالصحّة والعافية لاملجأ ولامنجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير. — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) March 16, 2019

وكانت فجر السعيد أبلغت عبر حسابها على "إنستغرام"، أمس الجمعة، إنها أجرت اتصالا هاتفيا بعزة مجاهد، ابنة فيفي عبده، وأكدت لها مرورها بأزمة صحية شديدة. © AP Photo / STR بالفيديو... رد فيفي عبده على مهاجمي رقصها بعد حادث قطار مصر وأوضت السعيد أن الحالة الصحية لفيفي عبدة بدأت في الاستقرار، مطالبه الجميع بالدعاء لها بالشفاء، مؤكدة أن الدعاء يرد القضاء.

يذكر أن فيفي عبده حلت ضيفة في برنامج "المشهد"، عبر فضائية هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، خلال الأيام الماضية، وصرحت أنها لم تكن تفهم مصطلح كلمة "الإخوان المسلمين"، وكانت تعتقد أنها تعني أنهم أخوة لنا في الإسلام، لافتة إلى أنها لا تفقه كثيرا في السياسة ولا تحب أن تتحدث عنها.

وأضافت عبده، أنها حجت بيت الله الحرام، وشعرت بالكثير من الروحانيات الجميلة، متابعة: "على فكرة أنا بصلي في البيت.. بس ده حاجة والشغل حاجة تانية".