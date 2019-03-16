تغريم "أبل" 31 مليون دولار بتهمة انتهاك 3 براءات اختراع

وغرمت "أبل" بهذا المبلغ، بعدما تبين أنها انتهكت 3 من براءات الاختراع المملوكة في الأساس لشركة "كوالكوم"، موردة شرائح الهواتف المحمولة، وفقا لرويترز.
وطلبت شركة "كوالكوم" في دعواها بالحصول على 1.41 دولار لكل هاتف "آيفون" من تصنيع "أبل" انتهك براءات اختراعها.
وقال دون روزنبرغ، المستشار العام لشركة "كوالكوم" في بيان:
إن التقنيات التي ابتكرتها كوالكوم وغيرها هي التي مكنت أبل من دخول السوق وتصبح ناجحة بهذه السرعة.
وتابع: "نحن نشعر بالامتنان لأن المحاكم في جميع أنحاء العالم ترفض إستراتيجية أبل المتمثلة في رفض الدفع مقابل استخدام عنوان الـ "IP" الخاص بنا".
من جهتها، قالت شركة "أبل" إنها تشعر بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة.
وقالت أبل إن "حملة كوالكوم المستمرة لادعاء انتهاك براءات اختراعها ليست أكثر من محاولة لصرف الانتباه عن القضايا الأكبر التي تواجهها بشأن ممارساتهم التجارية في المحكمة الفيدرالية الأمريكية وحول العالم".
ورفضت "أبل" التعليق على ما إذا كانت ستستأنف الحكم أم لا.
يذكر أن "كوالكوم" تمكنت من حظر مبيعات "آيفون" في ألمانيا والصين، على الرغم من عدم تطبيق الحظر من داخل الحكومة الصينية، في الوقت الذي اتخذت فيه شركة "أبل" خطوات، تعتقد أنها تسمح لها باستئناف المبيعات في ألمانيا.
وقال دون روزنبرغ، من "كوالكوم" في بيان، إن "براءات الاختراع الثلاث التي تم اكتشافها في هذه الحالة لا تمثل سوى جزء صغير من محفظة كوالكوم القيمة، التي تبلغ عشرات الآلاف من براءات الاختراع".
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