بالصور... ستيفاني ماكمان ترتدي الحجاب في أبوظبي

وقامت ماكمان بتغطية شعر رأسها، احتراما للتقاليد العربية والشرقية، قبل دخولها مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.
وكانت ستيفانى متحدثة فى قمة القيادات الشبابية العالمية، والتى جمعت بين القادة الرياضيين من جميع دول العالم".
View this post on Instagram
This afternoon, @stephaniemcmahon had the opportunity to visit the Sheikh Zayed Grand Mosque in Abu Dhabi! Then, Stephanie was a speaker at the @worldgamesad Global Youth Leadership Summit, which brings together athlete leaders from around the world to try and create a more inclusive world! #BeUnified
كما أن ماكمان حضرت افتتح الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بالعاصمة الإماراتيه أبو ظبي.
ويشكل الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبوظبي 2019" جزء من رؤية الإمارات 2021 التي تدعم تمكين أصحاب الهمم في المجتمع.
وتقام منافسات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبوظبي 2019 " في 9 مواقع في أبوظبي ودبي وبمشاركة نحو 7500 رياضي و3 آلاف مدرب ونحو 1500 حكم فيما من المتوقع أن يشهد الحدث حضور نحو 500 ألف مشجع.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)