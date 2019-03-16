بالصور... ستيفاني ماكمان ترتدي الحجاب في أبوظبي

ارتدت المصارعة الأمريكية السابقة، ستيفاني ماكمان، الحجاب، على هامش زيارتها لإمارة أبوظبي الخليجية.

وقامت ماكمان بتغطية شعر رأسها، احتراما للتقاليد العربية والشرقية، قبل دخولها مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

وكانت ستيفانى متحدثة فى قمة القيادات الشبابية العالمية، والتى جمعت بين القادة الرياضيين من جميع دول العالم".

كما أن ماكمان حضرت افتتح الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بالعاصمة الإماراتيه أبو ظبي.

يذكر أن ستيفاني ماكمان هي ابنة رئيس شركة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE"، فينس ماكمان، وهي عضو في مجلس إدارتها حاليا، كما أنها زوجة بطل المصارعة الأمريكي الشهير، تريبل إتش، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي في الشركة.

ويشكل الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبوظبي 2019" جزء من رؤية الإمارات 2021 التي تدعم تمكين أصحاب الهمم في المجتمع.

وتقام منافسات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبوظبي 2019 " في 9 مواقع في أبوظبي ودبي وبمشاركة نحو 7500 رياضي و3 آلاف مدرب ونحو 1500 حكم فيما من المتوقع أن يشهد الحدث حضور نحو 500 ألف مشجع.