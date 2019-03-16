بالصور... المنتجة التونسية درة بوشوشة تكشف سر نجاحها في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

أقيمت ندوة خاصة للمنتجة التونسية، درة بوشوشة، ضمن فعاليات اليوم الأول من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثامنة، والمقامة في الفترة من 15 الي 21 من مارس/آذار الجاري بالمدينة الأثرية الساحرة الأقصر.

وبدأت بوشوشة ندوتها بالحديث عن كيفية اختيارها لأعمالها الفنية، فقالت أنها تعشق الأدب والقراءة، ولكن صدفة غيرت حياتها، عندما قابلت المنتج الراحل، أحمد بهاء الدين عطية، الذي حمسها لسلك درب الإنتاج.

وأضافت أن "الإنتاج عمل عظيم، وأن القدر هو ما اختار لي أن أسلك هذا الطريق، علاقتي الوثيقة بالمخرجين أساس نجاح أعمالي، ولست وحدي وراء النجاح، بل هناك شركاء من مخرجين وفريق تصوير وآخرون يستحقون التكريم كما أستحقه أنا".

وتابعت أن الإنتاج ليست كأي مهنة، موضحة أن بعض المخرجين لا يتقبلون تدخل الآخرين في عملهم، ولكنها طريقتها، لأنها تراها ضرورية من أجل إقناع الآخرين لتمويل أفلامها، وهذا ما يفسر سر نجاح أعمالها الفنية.

© Sputnik . Abdullah Hemeid المنتجة التونسية درة بوشوشة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الثامن

وعن تجربتها في أيام قرطاج السينمائية، أجابت درة بوشوشة أنها بدأت كمتطوعة حتى تكتسب أحقية التواجد بهذا المهرجان العريق، وكان أول من شجعها هو المنتج أحمد عطية، ثم أوقفت تلك التجربة لإتاحة الفرصة لغيرها من شباب المنتجين، وآثرت إقامة مهرجان خاص بها على شاطئ البحر، عقدت منه دورة واحدة ناجحة حتى الآن.

جدير بالذكر أن درة بوشوشة منتجة تونسية، تخصصت في مجال الإنتاج منذ عام 1994، وشاركت في إنتاج عدد من الأفلام الوثائقية التونسية والأجنبية، القصيرة والطويلة منها على حد سواء، ومن ضمنها سلسلة الأفلام الأفريقية القصيرة "Africa Dreaming" (أفريقيا تحلم)، و"Sabria" (صبرية) للمخرج عبد الرحمن سيساكو، و"موسم الرجال" للمخرجة مفيدة التلاتلي، و"بركات" للمخرجة جميلة صحراوي، و"ساتان أحمر" و"أسرار دفينة" لرجاء عماري.

© Sputnik . Abdullah Hemeid المنتجة التونسية درة بوشوشة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الثامن

واختيرت أفلامها لتعرض في مهرجانات البندقية و"كان" وبرلين، وإلى جانب عملها في الإنتاج السينمائي، فقد أسست ورشة المشاريع السينمائية في إطار مهرجان قرطاج السينمائي في عام 1992، فضلا عن ورشة عمل "سود إكريتور" (كتاب الجنوب) في عام 1997، المستمرة بإدارتها حتى الآن.

كما أن درة بوشوشة منخرطة بشكل نشط في تدريب الأشخاص في إطار "سينما بلدان الجنوب" والترويج لهم، وعينت كرئيسة "صندوق الجنوب" في عام 2010، ورئيسة برنامج التمويل التابع للمركز السينمائي الفرنسي (CNC) لدعم السينما العالمية في عام 2012، وتم تكريمها أمس بحفل افتتاح الأقصر للسينما الأفريقية الثامن، تقديرا لإسهاماتها المتعددة.