بالصور... تعرف على أكثر ألوان السيارات شعبية في روسيا

ووفقا للموقع احتل اللون الأسود المركز الأول، تلاه اللون الأبيض وبعده اللون الفضي.

وبحسب الخبراء، بلغت نسبة السيارات المطلية باللون الأسود، 22.7 ٪ في موسكو، و 22.02 ٪ في مدينة بيرم، و21.52 ٪ في مدينة سانت بطرسبورغ.

أما اللون الأبيض فكان الأكثر شعبية في مدينة روستوف على الدون، ونوفوسيبيرسك، وكراسنويارسك وبارناول.

© Sputnik . Aleksander Melnikov شركة "أوروس" (Aurus ) الروسية لتصنيع السيارات -تقدم سيارة مشروع "كورتيج" من فئة ليموزين، في معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 19 فبراير/ شباط 2019

ووفقا للدراسة اعتبر اللون الوردي من الألوان الأقل شعبية، حيث بلغت نسبة مبيعات السيارات المطلية باللون الوردي 0.05 ٪ فقط، والأرجواني 1.44 ٪ والذهبي 1.45 ٪ والبرتقالي 0.41 ٪.

© REUTERS / ERIC THAYER سيارة "بيتل" الألمانية

وذكر محللو مركز إحصاء السيارات "أفتوستات" الروسي أن السيارة من طراز "فورد فوكس" كانت من أكثر السيارات شعبية في روسيا في عام 2018. وبلغت مبيعات هذه السيارات 137.5 ألف سيارة، لترتفع بذلك بمعدل 4 ٪ مما كانت عليه في عام 2017.