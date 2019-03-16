بالصور... تعرف على أكثر ألوان السيارات شعبية في روسيا

ووفقا للموقع احتل اللون الأسود المركز الأول، تلاه اللون الأبيض وبعده اللون الفضي.
وبحسب الخبراء، بلغت نسبة السيارات المطلية باللون الأسود، 22.7 ٪ في موسكو، و 22.02 ٪ في مدينة بيرم، و21.52 ٪ في مدينة سانت بطرسبورغ.
أما اللون الأبيض فكان الأكثر شعبية في مدينة روستوف على الدون، ونوفوسيبيرسك، وكراسنويارسك وبارناول.
ووفقا للدراسة اعتبر اللون الوردي من الألوان الأقل شعبية، حيث بلغت نسبة مبيعات السيارات المطلية باللون الوردي 0.05 ٪ فقط، والأرجواني 1.44 ٪ والذهبي 1.45 ٪ والبرتقالي 0.41 ٪.
وذكر محللو مركز إحصاء السيارات "أفتوستات" الروسي أن السيارة من طراز "فورد فوكس" كانت من أكثر السيارات شعبية في روسيا في عام 2018. وبلغت مبيعات هذه السيارات 137.5 ألف سيارة، لترتفع بذلك بمعدل 4 ٪ مما كانت عليه في عام 2017.
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