بالصور... لبلبة تحكي عن خوفها من أم كلثوم وإحراجها لنجاة الصغيرة

أقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثامنة، اليوم السبت، ندوة للفنانة المصرية لبلبة، بعد أن تم تكريمها في حفل الافتتاح أمس الجمعة.

وتحدثت الفنانة الكبيرة لبلبة عن مسيرتها الفنية الطويلة، التي بدأتها منذ طفولتها بتقليد الفنانين على خشبة المسرح في الحفلات، ومشاركتها بعد ذلك في بطولة أفلام حققت نجاحا كبيرا.

وتذكرت لبلبة مع الجمهور الحاضر للندوة مواقف لا تنساها أثناء تقليدها للفنانين في طفولتها، فقالت إنها تحب التقليد، وأنها حتى هذه اللحظة إذا التقت بشخص ما، ووجدت فيه حركة مميزة تقلده.

وأشارت إلى أنها قلدت كل النجوم الكبار إلا المطربة أم كلثوم، لافتة إلى أنها لم تفكر أبدا في تقليدها، إلا مرة واحدة عندما التقتها صدفة في إحدى الحفلات.

© Sputnik . Abdullah Hemeid الفنانة المصرية لبلبة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الثامن

وكشفت لبلبة عن المرة الوحيدة التي قلدت فيها أم كلثوم، وقتما كانت تبلغ من العمر 7 سنوات، وكانت تشعر برهبة شديدة وهي تقلدها بناء على طلبها الخاص.

وأكدت لبلبة أن أغلب الفنانين لم ينزعجوا من تقليدها لهم، بل كانوا يطلبون منها الاستمرار في تقليدهم، حتى أن بعضهم أصبح يأخذ حذره ولا يقومون بنفس الحركات، باستثناء المطربة المصرية، نجاة الصغيرة، التي انزعجت منها بسبب موقف حدث.

© Sputnik . Abdullah Hemeid الفنانة المصرية لبلبة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الثامن

وحكت لبلبة في الندوة، أنها كانت تشارك في حفل مع نجاة الصغيرة، وقدمت قبلها فقرتها وقلدتها، ولكن عندما صعدت نجاة على المسرح لتقديم فقرتها الغنائية، بدأ الجمهور في الضحك منها، لأنها قامت بنفس الحركات التي فعلتها لبلبة، الأمر الذي أحرج نجاة، وتقرر لبلبة منذ ذلك الموقف أنها لن تقلدها مرة أخرى.

وتعقد الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، تحت شعار "السينما حيوات أخرى"، ويترأسها شرفيا الفنان المصري محمود حميدة، وتحمل هذه الدورة اسم المخرج البوركيني إدريسا أودراجو، وضيف الشرف هي السينما التونسية.