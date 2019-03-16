حملة سعودية للقبض على مغنية مغربية تحدثت عن المخدرات

طالب سعوديون على السوشيال ميديا بالقبض على فنانة مغربية تحدثت عن المخدرات.

ودشن سعوديون حلمة للقبض عليها عبر موقع تويتر، بعدما ظهرت في مقطع فيديو عن المخدرات.

وظهرت الفنانة وداد سيري في برنامج "أراب غود تالنت" من قبل، واعتبرها سعوديون "تخدش الحياء" بصورها على موقع إنستغرام.

#حمله_القبض_علي_وداد_سيري

اتمنى من وزارة الداخلية استحداث قطاع رقابي مختص في مراقبة محتوى السوشيال ميديا كما هو حال الشرطة في حفظ الامن في الاحياء والطرق!

فالبرامح الاجتماعية الان لا تختلف عن كل ذلك!

ويكون من شأنها الحفاط على الذوق العام وحمايته من المتجاوزين ومن يهدد امن المجتمع — ﮼ابراهيم،المنيف (@altamimi14) July 4, 2018

ودعا المؤلف السعودي، إبراهيم المنيف، إلى استحداث قطاع رقابي يختص بمراقبة محتوى السوشيال ميديا "للحفاظ على الذوق العام من المتجاوزين".

وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها السعوديون بطرد وداد سيري من المملكة، حيث سبق وأن طالبوا بنفس الأمر في شهر يوليو/تموز العام الماضي، حين ظهرت على حسابها الرسمي بالحجاب، وقالت إنه "لباس خطأ".