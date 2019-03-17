رئيس مهرجان مالمو يتحدث لـ"سبوتنيك" عن أهمية حضوره "الأقصر للسينما الأفريقية"

قال رئيس مهرجان مالمو في السويد، محمد قبلاوي، إنه متواجد لأول مرة في الأقصر لحضور مهرجان السينما الأفريقية.

وأشار في حديث لـ "سبوتنيك" إلى أن "تكريم السنيما التونسية في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أمر جيد، ويمنح فرصة لمتابعتها عن قرب، على أساس أن مهرجان مالمو يستعد لدورته التاسعة، وستكون السينما التونسية أيضا ضيف شرف في هذه الدورة، حتى نعرف السنيمائيين والجمهور السويدي على سنيما أفريقية عربية جديدة بالنسبة لهم".

© Sputnik . Abdallah Hmaid بالفيديو... افتتاح مهرجان الأقصر الثامن للسينما الأفريقية

ويرى قبلاوي أنه "في المهرجانات الدولية يمثل كل قارة فيلما أو اثنين، ولكن تمتاز المهرجانات المتخصصة سواء الأفريقية أو الآسيوية أو العربية بإلقاء الضوء على سينما العرب، خاصة أن هناك دول غائبة عن الجمهور العربي، وهنا نحن نسلط الضوء على سينما أفريقية حديثة على الكثير من السينمائيين والجمهور العربي".

وعن مهرجان مالمو، قال قبلاوي إنه "يستعد للدورة التاسعة ومثل كل مرة سيكون هناك 4 مسابقات رسمية في المهرجان هي الأفلام الطويلة الروائية والطويلة الوثائقية والقصيرة الوثائقية والقصيرة الروائية".

وأوضح أنه "بالتزامن مع المهرجان سيكون هناك سوق ومنتدى مهرجان مالمو، مشيرا إلى أن له صناديق دعم من بعض المشاريع المشتركة بين السويد والعالم العربي في مراحل التطوير وأيضا الإنتاج".

وذكر أنه سوف "يستفيد من خلال متابعته لأفلام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية من تجربة الفيلم التونسي ومشاهدة السنيما الأفريقية التي لم يرها في كثير من المهرجانات".

وافتتحت أول أمس الجمعة، فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي يحمل شعار "حيوات أخرى"، بحضور رئيسه، السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان، المخرجة عزة الحسيني، ورئيس شرف هذه الدورة، الفنان المصري محمود حميدة.

وتحل تونس ضيف شرف الدورة الثامنة للمهرجان، الذي تنظمه منذ عام 2012 مؤسسة شباب الفنانين، بالتعاون مع وزارات الثقافة والسياحة والخارجية ومحافظة الأقصر.