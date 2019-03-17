تسجيل
12:13 17 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    رئيس مهرجان مالمو السينمائي محمد قبلاوي

    رئيس مهرجان مالمو يتحدث لـ"سبوتنيك" عن أهمية حضوره "الأقصر للسينما الأفريقية"

    © Sputnik . Abdullah Hemeid
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال رئيس مهرجان مالمو في السويد، محمد قبلاوي، إنه متواجد لأول مرة في الأقصر لحضور مهرجان السينما الأفريقية.

    وأشار في حديث لـ "سبوتنيك" إلى أن "تكريم السنيما التونسية في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أمر جيد، ويمنح فرصة لمتابعتها عن قرب، على أساس أن مهرجان مالمو يستعد لدورته التاسعة، وستكون السينما التونسية أيضا ضيف شرف في هذه الدورة، حتى نعرف السنيمائيين والجمهور السويدي على سنيما أفريقية عربية جديدة بالنسبة لهم".

    مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
    © Sputnik . Abdallah Hmaid
    بالفيديو... افتتاح مهرجان الأقصر الثامن للسينما الأفريقية
    ويرى قبلاوي أنه "في المهرجانات الدولية يمثل كل قارة فيلما أو اثنين، ولكن تمتاز المهرجانات المتخصصة سواء الأفريقية أو الآسيوية أو العربية بإلقاء الضوء على سينما العرب، خاصة أن هناك دول غائبة عن الجمهور العربي، وهنا نحن نسلط الضوء على سينما أفريقية حديثة على الكثير من السينمائيين والجمهور العربي".

    وعن مهرجان مالمو، قال قبلاوي إنه "يستعد للدورة التاسعة ومثل كل مرة سيكون هناك 4 مسابقات رسمية في المهرجان هي الأفلام الطويلة الروائية والطويلة الوثائقية والقصيرة الوثائقية والقصيرة الروائية".

    وأوضح أنه "بالتزامن مع المهرجان سيكون هناك سوق ومنتدى مهرجان مالمو، مشيرا إلى أن له صناديق دعم من بعض المشاريع المشتركة بين السويد والعالم العربي في مراحل التطوير وأيضا الإنتاج".

    وذكر أنه سوف "يستفيد من خلال متابعته لأفلام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية من تجربة الفيلم التونسي ومشاهدة السنيما الأفريقية التي لم يرها في كثير من المهرجانات".

    وافتتحت أول أمس الجمعة، فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي يحمل شعار "حيوات أخرى"، بحضور رئيسه، السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان، المخرجة عزة الحسيني، ورئيس شرف هذه الدورة، الفنان المصري محمود حميدة.

    وتحل تونس ضيف شرف الدورة الثامنة للمهرجان، الذي تنظمه منذ عام 2012 مؤسسة شباب الفنانين، بالتعاون مع وزارات الثقافة والسياحة والخارجية ومحافظة الأقصر.

    انظر أيضا:

    بالصور... المنتجة التونسية درة بوشوشة تكشف سر نجاحها في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
    بالفيديو... افتتاح مهرجان الأقصر الثامن للسينما الأفريقية
    تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثامنة
    مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعلن تفاصيل دورته الثامنة (صور)
    العثور على مقبرة تضم مومياوين لكاهن وزوجته في الأقصر
    الكلمات الدلالية:
    مهرجان مالمو, سينما, أفلام, مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية, الأقصر, السويد, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فنانون روس من مسارح الشوارع خلال العرض في ساحة تياترالنايا في سوتشي.
    من تغيرات يشهدها "بلد المليون شهيد" إلى "يوم أسود" في نيوزيلندا... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة...دولة المحبة والسلام!
    الولايات المتحدة... دولة المحبة والسلام
    الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا
    الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك