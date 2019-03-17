سلوى محمد علي تكشف أكثر فيلم حاز على إعجابها في مهرجان الأقصر

وأكدت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أنها "تتابع في الدورة الثامنة من المهرجان الأفلام القصيرة، وذلك لأنها تستطيع متابعة الأفلام الطويلة في مهرجانات أخرى، بالإضافة أفلام الحريات التي تكون دائما على مستوى جيد بحسب رأيها".
يذكر أن فيلم "ورد مسموم" للمخرج أحمد فوزي صالح، اقتنص 3 جوائز دفعة واحدة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في نوفمير/تشرين الثاني.
وتحدثت عن ضرورة التواصل مع أفريقيا، وهو "أمر مفيد بالنسبة للطرفين في تبادل الهموم والظروف، ما يعود بفائدة على الجميع وتكون التجربة أغنى بكثير".
وعن آخر أعمالها الفنية، قالت سلوى محمد علي إنها "تدرس حاليا أوراق عمل سينمائي جديد ستشارك فيه ومكتوب بشكل جيد ولكنه يتطلب الخروج بشكل معين لكني ما زلت لا أعرف مدى إمكانية تنفيذ هذا الأمر".
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