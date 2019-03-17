الكشف عن معلومات جديدة حول الموسم الأخير من "لعبة العروش"... معركة "وينترفيل" الأطول

كشفت تقارير إخبارية معلومات جديدة حول الموسم الأخير من مسلسل "لعبة العروش" (Game Of Thrones)، تظهر ما وصفته بـ"معركة وينترفيل" الأطول في تاريخ الملحمة.

وكشفت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، مدة العرض الخاصة بحلقات الموسم الثامن والأخير من "لعبة العروش"، والذي قالت إنه سيتكون من 6 حلقات فقط.

© AP Photo / Chris Pizzello تسريب الحلقة الأولى من موسم "لعبة العروش" الأخير يكشف عن مفاجأة كبرى

وأظهرت مدة عرض الحلقات الست، أن 4 حلقات منها، ربما تكون الأطول في تاريخ الملحمة، وتزيد مدة عرضها مجتمعة عن الموسم السابع بنحو 8 دقائق، حيث وصلت عدد دقائقه لنحو 440 دقيقة.

وجاءت مدة عرض حلقات الموسم الأخير من "لعبة العروش":

الحلقة الأولى (14 أبريل): 54 دقيقة

الحلقة الثانية (21 أبريل): 58 دقيقة

الحلقة الثالثة (28 أبريل): 1 ساعة و22 دقيقة

الحلقة الرابعة (5 مايو): 1 ساعة و18 دقيقة

الحلقة الخامسة (12 مايو): 1 ساعة و20 دقيقة

الحلقة السادسة (19 مايو): 1 ساعة و20 دقيقة.

HBO reveals super-sized episode lengths for "Game of Thrones" final season https://t.co/6TpnYm44rY pic.twitter.com/d3sjBoYkTd — CBS News (@CBSNews) March 15, 2019

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن الحلقة الثالثة، ستكون الأطول في تاريخ المسلسل، والتي تشير التقارير إلى أنها ستعرض معركة "وينترفيل" الأطول على الإطلاق بين البشر وجيش الموتى والسائرون البيض.

كشفت تسريبات صحفية جديدة عن مفاجآت ستشهدها الحلقة الأولى من موسم "لعبة العروش" الثامن والأخير، والمقرر عرضه في أبريل/نيسان المقبل.

ونشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تقريرا حول التسريبات الأخيرة، المتعلقة بالحلقة الأولى من الموسم الأخير لمسلسل "لعبة العروش" (Game Of Thrones).

وشهدت قائمة الممثلين المشاركة في الحلقة الأولى من سلسلة "لعبة العروش" مشاركة نحو 30 اسما من الشخصيات الرئيسية، التي تتمحور عليها الأجزاء السابقة، مثل بيتر دينكلاغ (تيرون لانستر)، ونوكولاج كوستر (جايمي لانستر)، ولينا هاردي (سيرسي لانستر)، وما إلى ذلك من شخصيات بارزة.

ولكن المفاجأة الأولى التي ستدهش جميع منتظري الحلقة الأولى من موسم "لعبة العروش" الأخير، هو ظهور شخصيتين كان قد اعتقد الجميع وفاتهم في الحلقة الأخيرة من الموسم السابع.

وأوضح التسريب أن الشخصيتين الذين سيظهران هما كريستوفر هيفجو (تورموند)، وريتشارد درومر (بريك دونداريون)، الذين اختفيا في نهاية الموسم السابع عقب هجوم "ملك الليل" على "الجدار" بالتنين الذي تحول إلى تابع لملك الليل.

أما المفاجأة الثانية في الحلقة الأولى من موسم "لعبة العروش" الثامن، هو عدم ظهور اسم فلاديمير فورديك، الذي يجسد شخصية "ملك الليل"، ما يطرح الكثير من التساؤلات حول سبب غياب شخصية رئيسية في الملحمة في تلك الحلقة.