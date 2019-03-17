لبلبة تغني أمام 6 آلاف متفرج في محافظة قنا

وبدأ افتتاح برنامج مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية علي المسرح المكشوف بجامعة جنوب الوادي بتكريم الفنانة لبلبة وإهدائها درع الجامعة من قبل نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد أبوالفضل بدران، وكرم أيضا نقيب السينمائيين المخرج مسعد فودة الذي شكر إدارة الجامعة وألقي كلمة للطلاب أكد فيها علي عظمة هذا الحدث وأهميته في التواصل مع الأجيال الجديدة بالفن وكذلك التواصل مع قارتنا الأم وأن هذا نجاح كبير لمهرجان الأقصر في امتداد فعالياته لمحافظة أخرى وهى "قنا" والتي تبعد 50 دقيقة عن محافظة الأقصر.
النجمة لبلبة تفاعلت مع الطلاب وغنت لهم، وخلال فقرة فنية للطلاب غنت طالبة أغنيتها "أنا بالعربي بحبك" التي قدمتها في فيلم "الشيطانة التي أحبتني" وصعدت لبلبة علي المسرح لتشارك الطالبة الغناء وشكرت كل الطلاب والتقطت صورا تذكارية معهم، وقالت لهم "أنا أحب جمهور الصعيد وغنيت لهم كثيرا وتجولت في كل محافظات الصعيد".
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