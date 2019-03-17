لبلبة تغني أمام 6 آلاف متفرج في محافظة قنا

بحضور أكثر من ٦ آلاف متفرج افتتح الأستاذ الدكتور محمد أبوالفضل بدران نائب رئيس جامعة جنوب الوادي والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ونقيب السينمائيين المخرج مسعد فودة، امتداد مهرجان الأقصر بمحافظة قنا والذي يشمل عدد من العروض السينمائية الأفريقية وفعاليات ولقاءات مع نجوم المهرجان.

وبدأ افتتاح برنامج مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية علي المسرح المكشوف بجامعة جنوب الوادي بتكريم الفنانة لبلبة وإهدائها درع الجامعة من قبل نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد أبوالفضل بدران، وكرم أيضا نقيب السينمائيين المخرج مسعد فودة الذي شكر إدارة الجامعة وألقي كلمة للطلاب أكد فيها علي عظمة هذا الحدث وأهميته في التواصل مع الأجيال الجديدة بالفن وكذلك التواصل مع قارتنا الأم وأن هذا نجاح كبير لمهرجان الأقصر في امتداد فعالياته لمحافظة أخرى وهى "قنا" والتي تبعد 50 دقيقة عن محافظة الأقصر.

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وكرم أيضا السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان وتم منحه درع الجامعة أمام مايزيد علي ٦ آلاف طالب جميعهم تفاعلوا مع الحدث وقال كلمة أكد فيها علي سعادته بحضور هذا الجمع والحشد الكبير وشكر الطلاب ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عباس محمد محمد منصور ونائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد أبو الفضل بدران.

النجمة لبلبة تفاعلت مع الطلاب وغنت لهم، وخلال فقرة فنية للطلاب غنت طالبة أغنيتها "أنا بالعربي بحبك" التي قدمتها في فيلم "الشيطانة التي أحبتني" وصعدت لبلبة علي المسرح لتشارك الطالبة الغناء وشكرت كل الطلاب والتقطت صورا تذكارية معهم، وقالت لهم "أنا أحب جمهور الصعيد وغنيت لهم كثيرا وتجولت في كل محافظات الصعيد".