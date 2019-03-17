بعد دعوته المجانية... هذا ماصرفه "حبيب الملح" على عيد المرأة

وجه الطاهي التركي نصرت غوكشيه في 8 مارس/آذار الدعوة لجميع النساء لتناول الطعام في مطاعمه مجانا بمناسبة عيد المرأة والتي تنتشر في مدن إسطنبول، دبي، أبوظبي، الدوحة، نيويورك، وميامي،

مطاعم الطاهي التركي الملقب بـ"حبيب الملح" أعدت قائمة طعام خاصة لهذه المناسبة.

واستقبلت مطاعم الطاهي التركي 14500 امرأة وزعت فيها حوالي 10 أطنان من اللحوم بتكلفة إجمالية وصلت لحوالي 8,5 مليون ليرة تركية (1 دولار يعادل 5,4 ليرة).

وشملت قائمة الطعام اللحوم والسلطات ومشروبات غازية والحلوى.

8 Mart Kadınlar Günü için özel menü hazırlayan Nusret, 14 bin 500 kadını restoranlarında ağırladığını açıkladı. 10 tona yakın eti ücretsiz servis eden Nusret'in jestinin maliyetinin yaklaşık 8.5 milyon lira olduğu öne sürüldü. pic.twitter.com/qmf6aC8Ip2 — Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) ١١ مارس ٢٠١٩

يذكر بأن نصرت كان قد وجه الدعوة لجميع النساء لتناول الطعام مجانا في مطاعمه بهذه المناسبة قائلا: "لو لم تكن موجودات، لم نكن نحن، يوجد لكن مكان فوق رؤوسنا، ننتظر ضيفاتنا من جميع النساء ليوم غد وجميع فروعنا تنتظركن وتحت أمركن".

Nusret’ten büyük jest… Kadınlar Günü’nde tüm kadınları şubelerine davet eden Nusret, hazırladığı özel menüyü tüm şubelerinde kadınlara ücretsiz olarak servis edecek. pic.twitter.com/CdYNT4xbNW — Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) ٨ مارس ٢٠١٩

وانتشرت عدد من الفيديوهات والصور على مواقع التواصل الاجتماعي لطوابير طويلة من النساء والفتيات اللواتي قصدن مطاعم نصرت للتمتع بوجباته.