الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالميا في توصيل الألياف الضوئية إلى المنازل

استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة تجاوز دول كقطر وسنغافورة والصين وهونج كونج واليابان، لتحتل المرتبة الأولى عالميا في توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل.

فبحسب التقرير الصادر عن المجلس العالمي للألياف الضوئية فقد تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول للعام الثالث، بحسب مانقل موقع "mubasherpulse".

© AP Photo / Kamran Jebreili الإمارات تعلن خبرا استثنائيا بالنسبة لـ "واتسآب"

وتعتبر شركة "اتصالات" الإماراتية الركيزة الأساسية التي تنبثق عنها الاستراتيجية طويلة الأمد والتي تهدف إلى تمكين ودفع عجلة التحول الرقمي في البلاد.

هذا وكانت الشركة قد رصدت 4 مليارات درهم إماراتي لمواصلة الاستثمار في تحديث شبكات الهاتف والألياف الضوئية والبنية التحتية للعام الحالي.

وتعتبر شبكة الألياف الضوئية ذات أهمية كبيرة لتطوير والذكاء الاصطناعي والروبوتات، بجانب الاستفادة من السرعات والسعات العالية التي تتطلبها تطبيقات الواقع الافتراضي والألعاب الرقمية الحديثة، والاستمتاع بمشاهدة فيديو بتقنيات عالية.