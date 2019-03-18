بالفيديو... عمرو دياب يحسم الشائعات ويفاجئ دينا الشربيني

فاجأ المطرب المصري، عمرو دياب، الممثلة المصرية، دينا الشربيني، أثناء تصويرها لمسلسلها التلفزيوني الجديد "زي الشمس".

وكان الممثل المصري، عمر السعيد، شارك فيديو أمس الأحد، من احتفال دينا الشربيني، بعيد ميلادها، في موقع تصوير أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "زي الشمس"، المقرر عرضه في شهر رمضان.

وأثار ظهور الشربيني بمفردها في الحفل، مزاعم حول انفصال عمرو دياب عنها، بعدما اعتاد الجمهور أن يشاهدهما سويا في كل المناسبات طوال الأشهر الماضية.

ولكن حسم عمرو دياب شائعات انفصاله عن دينا الشربيني، بمفاجأتها في موقع التصوير، بإقامته حفلا آخر لها، بمناسبة عيد ميلادها، والذي يوافق 17 مارس/آذار.

وشارك عمر السعيد فيديو آخر من احتفال دياب الخاص بعيد ميلاد دينا الشربيني، وهو يضيء شموع كعكة عيد الميلاد، التي كان مطبوع عليها صورة تجمعهما سويا، ومزين بأعلام بريطانيا، وكانت في الخلفية أغنية "برج الحوت" لعمرو دياب، التي أشيع أنه غناها خصيصا لها لأن دينا الشربيني تنتمي لذلك البرج.

وظهرت دينا الشربيني في احتفالها الآخر بعيد ميلادها مع عمرو دياب بملابس مختلفة عن الملابس التي ارتدتها في الحفل الأول.

وتكاثرت شائعات زواج عمرو دياب من دينا الشربيني، خصوصا بعد تواجدها معه في الكثير من المناسبات والحفلات.

يذكر أن عمرو دياب، متزوج من مصممة الأزياء السعودية، زينة عاشور، والتي أنجب منها 3 أبناء، هم كنزي وجانا وعبد الله.