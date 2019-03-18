بالصور... امرأة تفقد السيطرة على سيارتها وتستقر في محل للمفروشات في لبنان

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا لحادث مروع في لبنان نجت خلاله مواطنة مع أولادها بأعجوبة بعد أن فقدت السيطرة على سيارتها واستقرت في محل للمفروشات.

ونشرت جمعية "الياز" اللبنانية متخصصة بحوادث السير في لبنان صورا للحادث الذي حصل في وسط بيروت في منطقة بئر حسن.

مواطنة تفقد السيطرة على سيارتها وتستقر في محلات "هزيمة" في بئر حسن.. والخسائر بعشرات الاف الدولارات



حالت العناية الالهية دون وقوع كارثة حقيقية منذ قليل في محلات "هزيمه" في "بئر حسن.

وفي التفاصيل التي روتها مقربة من اصحاب المتجر لموقع بنت جبيل ان امرأة فقدت السيطرة على سيارتها pic.twitter.com/gWFi67TSO9 — YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) March 18, 2019

ووفقا لشهود العيان الذين كانوا في موقع الحادثة أن امرأة فقدت السيطرة على سيارتها من طراز "بي أم دبليو" وبجانبها أطفالها، حيث أن السيارة استقرت في محل المفروشات، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة دون وقوع إصابات.

يذكر أن نسبة الحوادث في لبنان قد ارتفعت خلال السنوات الأخيرة الماضية وذلك بسبب الطرقات السيئة.