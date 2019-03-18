"كابتن مارفل" يحتفظ بالصدارة للأسبوع الثاني في شباك التذاكر الأمريكية (فيديو)

والفيلم من بطولة بري لارسون، وصامويل جاكسون، ومن إخراج آنا بودين ورايان فليك، وهو مستوحى عن قصص "مارفل" الهزلية الشهيرة، حول الطيارة الحربية "كارول دانفرز" التي تتحول إلى واحدة من أقوى الأبطال الخارقين، عندما يتورط كوكب الأرض في حرب كونية أطرافها عرقين من الكائنات الفضائية.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد "حديقة العجائب" (واندر بارك) في المركز الثاني بإيرادات بلغت 16 مليون دولار.

واحتل الفيلم الرومانسي الجديد "على بعد خمسة أقدام" (فايف فيت أبارت) المركز الثالث محققا إيرادات بلغت 13.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة هالي لو ريتشاردسون وكول سبراوس ومويسيس أرياس وكيمبرلي هيبرت جريجوري، وهو من إخراج جوستين بالدوني.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "كيف تروض تنينك: العالم الخفي" (هاو تو ترين يور دراجون: ذا هايدن وورلد) من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع محققا 9.3 مليون دولار.

كما هبط فيلم "جنازة عائلة ماديا" (ماديا فاميلي فيونيرال) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 8.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة وإخراج وتأليف تايلر بيري ويشاركه في البطولة كاسي ديفيز وباتريس لافلي.