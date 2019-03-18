السيارات التي يفضلها ولي العهد السعودي (فيديو + صور)

من المعروف أن شغف غالبية الرجال حول العالم يتمثل في حبهم للسيارات، ولم يقف البعض عند ذلك، حيث يقوم الكثير بجمعها أو حتى يصبح خبيرا بها وبخصائصها التقنية والفنية.

من هنا، يشارك ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الرجال حول العالم هذا الشغف وحب السيارات، حيث يتمتع بذوق خاص في الاختيار.

قام موقع "المربع نت" السعودي بنشر تقرير يظهر أنواع السيارات التي يفضلها ولي العهد، والسيارات التي ظهرت بجانبه في مختلف المناسبات.

مرسيدس "إس-كلاس"

وأشار الموقع إلى أن ولي العهد السعودي ظهر أكثر من مرة على متن سيارة مرسيدس "إس-كلاس"، حيث تتمتع هذه السيارة بالتميز والديناميكية وتقنيات متطورة لا توجد في العديد من السيارات الأخرى.

كما جاء في التقرير إلى أن، محمد بن سلمان، ظهر يقود هذا النوع من السيارات، في عزاء وفاة رجل الأعمال الشيخ ناصر بن سليمان المقيرن عام 2017، الأمر الذي يجعل من استخدام هذا السيارة غير مقتصر على المحافل الرسمية، وإنما في الزيارات الخاصة.

#ولي_العهد_في_فرنسا

حينما يتحرك هذا الفذ..

تارة بفكر الصناعة والإقتصاد..

وتارة بفكر التاريخ والعمق الحضاري..

بعين لاتعرف النوم..

وجسم لايعرف التعب..

وقلب لا يعتريه الخوف..

ليصنعنا رقماً في العالم..

نحن معك.. pic.twitter.com/qYKUwsNEp5 — محمد الحربي (@alharby_m) April 9, 2018

وأضاف أنه استخدم سيارة مرسيدس "إس-كلاس" عندما قام بزيارة فرنسا في العام الماضي، لمناقشة ملفات الشرق الأوسط مع الرئيس الفرنسي.

كما ظهر أيضا بنفس السيارة في مديريد أثناء زيارة رسمية التقى الملك فيليب السادس وأشخاص بارزين آخرين من الدولة.

جمس يوكون دينالي XL

وأشار الموقع إلى أنه بجانب حب ولي العهد للسيارات الرسمية الفاخرة، فإنه يفضل أيضا السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، في المحافل البعيدة عن السياسة، وأثناء تنقله داخل المملكة ومع أصدقائه ورحلات السفاري.

حيث ظهر ولي العهد السعودي أكثر من مرة إلى جانب بعض الشبان، وتم نشر بعض الصور له، وكانت تظهر في الخلفية صورا للسيارة الرياضية " جمس يوكون دينالي XL"، وهي سيارة ضخمة سوداء اللون تتمتع بدفع رباعي.

صورة ولي العهد —حفظه الله- يقود السيارة في مدينة الحالمين #نيوم ويرافقه سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ومعالي المستشار تركي آل الشيخ @Turki_alalshikh pic.twitter.com/vvI92IEoUU — فارس الغنامي (@farescom100_m) August 2, 2018

ومن مواصفات السيارة، أنها تتمتع بثلاثة صفوف من المقاعد، والتي تتسع لثمانية أشخاص، ومقاعد فاخرة بلمسات من الجلد المخرم، ومقاعد السائق والراكب الأمامي قابلة للتهوية والتدفئة، والعديد من الميزات الرائعة الأخرى.

لاند كروزر

تم حجز، أثناء زيارة ولي العهد السعوي إلى باكستان، أسطول مكون من 300 سيارة لاند كروز، ليستخدمه الوفد في أثناء الإقامة بباكستان.

حيث كانت معدة لشحن 80 حاوية من الأمتعة واللوازم إلى العاصمة الباكستانية.