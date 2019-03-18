كشف سر "السائرون البيض" في صراع العروش (فيديو)

يستعد متابعو مسلسل "صراع العروش" للعرض الأول من الموسم النهائي، حيث يتم الكشف بشكل تدريجي عن بعض التفاصيل المثيرة.

ففي هذا الصدد، كشفت شبكة "HBO" عن فيديو يظهر لأول مرة كيف قام فريق العمل في إنشاء صورة "السائرون البيض" وملك الليل.

وتحدث المصمم، باري غاوير، في الفيديو عن عملية المكياج والمؤثرات الخاصة به، بالإضافة إلى أنه كشف عن أن كل ممثل يقضي من أربع إلى ثمان ساعات ليتم إعداده لمشهد "السائرون البيض".

كما أظهرت القناة في الفيديو كيف تم تصوير مشاهد من المواسم السابقة للسائرون البيض، كما يمكننا مشاهدة التأثيرات المضافة لسحر ملك الليل.

الجدير بالذكر أن العرض الأول من الحلقة الأولى للموسم الأخير لمسلسل "صراع العروش" سيتم في 14 أبريل/ نيسان من العام الجاري.