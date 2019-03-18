"السائل المنوي" الأقدم في التاريخ ما زال صالحا للاستخدام

نجح علماء أستراليون في إذابة حيوانات منوية تم تجميدها منذ 50 عاما، واستخدامها في تخصيب 34 رأسا من الأغنام.

ووفقا لباحثي معهد سيدني للزراعة وعلوم الحياة والبيئة، تم تخزين السائل المنوي في درجة مئوية بلغت 91 تحت الصفر، بالاعتماد على النيتروجين السائل، منذ استخراجه عام 1968، ليعد أقدم سائل منوي مخزن قادر على إنتاج نسل جديد.

وقال البروفيسور، سايمون دي غراف "هذا يدل على الصلاحية الواضحة للتخزين طويل الأمد للسائل المنوي".

Meet Sir Freddie: one of the rams whose sperm was frozen in 1968. @Sydney_Uni scientists say it's the world's oldest viable stored semen, after successful artificial inseminationhttps://t.co/Hv7Jh4Sj64 pic.twitter.com/NtBHQajdwg — Sydney Uni Media (@SydneyUni_Media) March 17, 2019

وأجرى الباحثون اختبارات في المختبر لتحديد جودة الحيوانات المنوية، وحركتها وسرعتها وسلامتها وسلامة الحمض النووي للسائل المنوي، وجاءت النتيجة "مذهلة"، حيث لم يجد الباحثون فرق بين الحيوانات المنوية المجمدة منذ 50 عاما، وتلك المجمدة منذ عام واحد.

وتعود العينات التي تم تجميدها في عام 1968، لأربعة أكباش.