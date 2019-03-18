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21:18 18 مارس/ آذار 2019
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    بناء جديد في جنوب موسكو

    كيفية شراء شقة في روسيا... من الألف إلى الياء

    © Photo/ Official Twitter account of Sergey Sobyanin
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    أصبحت حدود الدول أكثر شفافية. حيث يختار الأشخاص مكان إقامتهم أو أين يريدون اقتناء مسكن. فهناك العديد من الأشخاص الذين يريدون شراء شقة في روسيا، كما يقوم الروس بشراء عقارات خارج بلادهم.

    والحقيقة في الأمر، أنه يوجد في روسيا نظام ليبرالي (من ناحية شراء العقارات للأجانب)، حيث يمكنهم التملك دون عناء وأوراق وشهادات كثيرة.

    كما أن أسعار الشقق تجذب الكثير من الأشخاص لشراء العقارات في روسيا، بالإضافة إلى الضرائب المنخفضة، مقارنة مع البلدان الأخرى.

    المباني الجديدة في شمالي موسكو
    © Sputnik . Anton Denisov
    المباني الجديدة في شمالي موسكو

    هنا يطرح العديد على أنفسهم السؤال التالي "كيف يمكنني شراء شقة في روسيا كمواطن أجنبي؟". عبر هذا المقال، سوف تتعرف على كيفية اقتناء شقة في المباني الجديدة في روسيا، تابعونا.

    بيع الشقق للمواطن الأجنبي من شركات البناء

    بالنسبة لشركات البناء، فإنه لا يوجد أي فرق لمن تبيع الشركة الشقق، حيث يمكن أن يكون:

    • كيان قانوني (شركة)
    • مواطن روسي
    • أجنبي (مواطن غير روسي)
    • أو شخص عديم الجنسية (لا يحمل أي جنسية)

    وجميعهم يملكون الحق في شراء مختلف العقارات في روسيا، سواء كانت شققا أو محلات.

    الجانب القانون من شراء شقة في روسيا للأجنبي

    يساوي الدستور الروسي في الفقرة  3 من المادة 62، الحقوق بين  المواطنين الروس والأجانب وعديمي الجنسية. حيث يعتبرهم جميعهم أحرار في امتلاك العقارات واستخدامها وبيعها، كما يضمن لهم الحماية القانونية.

    ولكن هناك قائمة محددة من القيود المفروضة على الأجانب (ليست كثيرة كما في البلدان الأخرى)، حيث تكون ضرورية لضمان أمن البلاد.

    المباني الجديدة في فلاديفوستوك
    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    المباني الجديدة في فلاديفوستوك

    وجميع القيود متعلقة بشراء الأراضي. على سبيل المثال، لا يمكن للأجنبي شراء أرض في المناطق الحدودية أو الكيانات الإدارية الإقليمية المغلقة. حيث يمكن الاطلاع على القائمة كاملة من المرسوم الحكومي رقم 508 من عام 2001.

    وبالتالي، يُسمح للمواطن الأجنبي شراء شقة أو غرفة أو منزل أو جزء من شقة مثله مثل المواطن الروسي تماما.

    والوثيقة الرئيسة لشراء عقار في روسيا هي جواز السفر، حيث يجب أن تتم ترجمته إلى اللغة الروسية وتصديقها.

    الوثائق المطلوبة لعقد الشراء

    جواز سفر روسي
    © Sputnik . andrei iglov
    جواز سفر روسي

    من أجل تسجيل عقد الشراء لدى الحكومة الروسية، يجب أن يكون لديك إحدى الوثائق التالية:

    • فيزة الدخول إلى الأراضي الروسية
    • بطاقة الهجرة (تحتوي على معلومات عن مكان الإقامة المؤقتة)
    • تصريح إقامة مؤقتة
    • تصريح إقامة دائمة

    وبعبارة أخرى، لكي تتمكن من شراء شقة في روسيا، يكفي أن تمتلك تأشيرة سياحية (فيزا) سارية المفعول.

    الضريبة

    روبل
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    روبل

    يجب عليك دفع الضرائب في حال شرائك إحدى العقارات التالية:

    • مبنى سكنيا (منزل)
    • شقة أو غرفة
    • مرآب
    • محل (مبنى للعمل)

    حيث يجب على الشخص المالك للعقار أن يدفع الضريبة مرة واحدة كل سنة، يتم تحديدها من قبل السلطات وفق معايير معينة تعتمد على سعر العقار ومكانه وأمور أخرى.

    ويجب عليك الأخذ بالاعتبار، أنه يجب عليك دفع ضريبة دخل أيضا عند بيع العقار، حيث يجب عليك دفع 30 % من قيمة الربح من الصفقة.

    الوثائق المطلوبة لشراء الشقة (ليس لعقد الشراء)

    لكي تتمكن من شراء عقار في روسيا يجب أن تمتلك الوثائق التالية وجميعها يجب أن يكون مترجم إلى اللغة الروسية ومصدقة:

    • جواز السفر
    • موافقة من الزوج/ الزوجة في حال كان الشخص متزوجا
    • وثيقة تثبت دخوله القانوني إلى روسيا (سوف تجدها في بند الوثائق المطلوبة لعقد الشراء)

    عملة الصفقة

    جميع المعاملات المالية على الأراضي الروسية تكون في العملة المحلية وهي الروبل. ولا يحظر ربط الروبل في عقد الشراء بسعر صرف أي عملة في العالم.

    يمكن إجراء تحويل الأموال إما نقدا أو عن طريق تحويل بنكي.

    أسعار المتر المربع في مختلف مناطق روسيا

    تختلف أسعار الشقق في روسيا حسب المكان والعديد من العوامل الأخرى، حيث يصل سعر المتر المربع الواحد في العاصمة الروسية موسكو إلى نحو 3700 دولار (يوجد أقل ويوجد أغلى بكثير)، بينما يصل سعر المتر المربع في العاصمة الشمالية سان بطرسبورغ إلى 1500 دولار.

    وهذه أرقام ليست بالدقيقة، ولكنها تقريبية، حيث يمكنك أن تجد أرخص منها أو أغلى منها بأضعاف، ويمكنك الاطلاع على الموقع التالي لمعرفة سعر المتر المربع في مختلف أنحاء روسيا (الموقع باللغة الروسية، ولكن لو كنت من مستخدمي متصفح كروم، يمكنك ترجمته بسهولة إلى العربية أو الإنجليزية).

    الكلمات الدلالية:
    شراء شقة في روسيا, روسيا
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