جريمة قتل في دولة عربية بسبب "واتساب"

قرر عامل آسيوي الانتقام من مواطنته وزميلته في العمل، عقب مرور نحو شهر على العلاقة التي نشأت بينهما، وموافقتها على الزواج منه، حتى أنه منحها مبلغا من المال لإثبات جديته.

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، فوجئ العامل بحظر الفتاة له على تطبيق المراسلة "واتساب"، وقطعها لكل سبل التواصل معه، دون إنذار مسبق.

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واشتعل غضب العامل، وظل يبحث عنها بعد أن قامت بتغيير مكان عملها، حتى عثر على مكان عملها الجديد.

وسعى العامل للعثور على إجابات بشأن تغيير موقفها منه، وبالفعل ذهب إليها ودار بينهما نقاش تحول لمشاجرة، ليقرر العامل الانتقام.

وقام العامل الآسيوي، بلف ذراعه حول رقبة الفتاة واستمر في خنقها بيده مع وضعه منشفة على أنفها وفمها حتى لا تصرخ، وعقب 10 دقائق، تركها بعد أن تأكد من موتها.

وعقب قيامه بجريمته، حصل على هاتفها وهرب إلى منزله ثم استيقظ في اليوم التالي، وطلب إجازة من مقر عمله من أجل العودة إلى موطنه، إلا أن الشرطة وصلت إليه، وتم اعتقاله.