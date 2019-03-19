الممثلة المغربية خلود: القصص الاجتماعية تلقى نجاحا أكبر لأنها تمس الجمهور

يشارك الفيلم المغربي "انديجو" للمخرجة سلمى بركاش، في الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسنيما الأفريقية، وفي حديثها مع "سبوتنيك"، قالت بطلة الفيلم، خلود، إنها "رابع مشاركة للفيلم في مهرجانات، بداية من مهرجان خريبكة وحصلت فيه على جائزة أفضل ممثلة، ومن ثم شارك الفيلم في مهرجان فيسابوك بواغادوغو، وحاز على جائزة النقاد، ثم المشاركة في مهرجان طنجة الوطني".

وأشارت إلى أن "الدور يحكي معاناة المرأة عموما في ثلاثة أجيال، طفلة وأخت وأم"، موضحة أن ما جعلها تخوض التجربة هو إبراز معاناة المرأة في العالم باختلاف جنسيتها، فهي مفروض عليها مساعدة الجميع".

وترى الفنانة المغربية أن "هناك مخرجات شابات يسلطن الضوء على قضايا المرأة من الزاوية التي تراها مهمة"، منوهة أنه "لا يقتصر ذلك على النساء بل نرى مخرجين رجالا أيضا سلطو الضوء على قضايا المرأة ولكن من زاويتهم الخاصة".

وقالت إن "مهرجان سلا بسنيما المرأة هو أقدم المهرجانات في المنطقة الذي يهتم بهذا النوع".

© Sputnik . Abdalla Hmeed خلود

وذكرت خلود أن "القصص الاجتماعية في السنيما تلاقي نجاح أكثر لأن الجمهور يرى نفسه فيه ويمس مشاعر ووجدان المشاهد، وتصل إليه بصدق وبساطة، والجمهور دائما بحب متابعة المسائل التي تمسه وتؤثر فيه ويعيشها".

وأوضحت أن اهم ما في المهرجانات "هو التلاقي بين المشاركين لكن الجوائز لا تكون هي الهدف الرئيسي، لأن الفيلم من الممكن أن يمس الجمهور ولا يمس لجنة التحكيم والعكس صحيح"، مضيفة أن "الأهم هو إيصال فكرة الفيلم للجمهور".

© Sputnik . Abdalla Hmeed خلود

وقالت إن "مهرجان الأقصر يساهم في تسليط الضوء على السنيما الأفريقية وتعطي نظرة أخرى في ظل قلة الاهتمام بالسينما الأفريقية إلا في مثل هذه المهرجانات".