بالفيديو... رصد ظاهرة غريبة في سماء الإمارات

وأضاف الجروان، إن هذه الثقوب تتشكل عندما تكون درجة حرارة الماء في السحب أقل من درجة التجمد، ولكن الماء، فيزيائياً، في حالة التبريد الفائق (أي ماء سائل درجة حرارته دون الصفر المئوي)، لم يتجمد بعد بسبب نقص نوى الجليد. وفقا لموقع "الإمارات اليوم".
شوهدت هذه الظاهرة النادرة والجميلة صباح اليوم في مدينة العين— إبراهيم الجروان (@ibrahimaljarwan) March 17, 2019
تُسمى hole punch cloud
أو ظاهرة fallstreak hole pic.twitter.com/NbOd9zofNk
وتناقل مواطنون إماراتيون هذه الظاهرة الغريبة وسط حالة من الارتباك والذهول لندرتها في سماء بلادهم.
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