دببة قطبية تتبادل قبلات حارة في روسيا (فيديو)

ويظهر على مقطع الفيديو الدب سيرغي وكوماندور وهما يداعبان بعضهما بلطف.

في سياق آخر، قامت وزارة الدفاع الروسية بالتوافق مع إدارة منطقة أرخانغيلسك الروسية، بالعمل على حل مسألة اجتياح الدببة القطبية لسكن المواطنين في القطب الشمالي.

وقام سكان منطقة أرخانغيلسك بنشر صور ومقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، فالحيوانات المفترسة تقترب من البيوت وحتى أنها تدخل إلى المبنى وتفتح الأبواب بأنفسها وتدخل المنازل.

ثم أشار الخبراء أن سبب انتشار الدببة الكبير هو تغير المناخ الذي ينجم عن الاحتباس الحراري، الذي أدى إلى الحد من مساحة الجليد، وكذلك تراكم النفايات وعدم اتخاذ إجراءات إدارية بهذا الشأن.