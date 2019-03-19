بعد بكائها بسبب العادات السعودية... المذيعة المصرية تفاجئ جمهورها

بعدما عبرت عن حزنها الشديد، من عدم قدرتها على حضور حفل زفاف ابنها، تمكنت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، من حضور حفل زفاف ابنها السعودي الجنسية.

وشاركت بسمة وهبة عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، صورا لها مع ابنها من زوجها الأول، المنفصلة عنه قبل 10 سنوات، والذي تزوج من فتاة سعودية، إذ وصفت المناسبة بأنها "أحلى فرحة".

كذلك شاركت وهبة فيديوهات من حفل الزفاف، والذي أشارت إلى أن من حضره ولي العهد السعودي الأسبق، الأمير مقرن بن عبد العزيز.

وكانت بسمة وهبة قد ظهرت في مقطع فيديو وهي تبكي بسبب العادات السعودية.

وقالت بسمة وهبة، في المقطع الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي باكية منذ يومين، إنها لن تتمكن من حضور عقد قران نجلها الأكبر عبد الرحمن، الأسبوع المقبل في السعودية، بسبب العادات التي لا تسمح بحضور السيدات.

وأضافت أنها "سعيدة بكل تأكيد لزواج نجلها، لكن لأنه سعودي وارتبط بفتاة سعودية أصبح من المستحيل حضور عقد القران".

وتابعت "إزاي يتكتب كتابه وأنا مش شايفاه، أنا بحترم عادات وتقاليد الشعوب كلها".

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE بالفيديو... بكاء مذيعة مصرية بسبب العادات السعودية

وأشارت إلى رفضها فكرة مشاهدة المناسبة عبر "فيديو Live"، وتتمنى أن تحضن ابنها في تلك اللحظات السعيدة.

يذكر أن بسمة وهبة هي إعلامية مصرية، قدمت برامج على فضائية "إقرأ" السعودية الدينية، ثم اعتزلت المجال الفني وعادت بعد فترة لكن بعد أن تخلت عن حجابها.

وتزوجت وهبة بسمة من البرلماني المصري علاء عابد، وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ونائب رئيس حزب "مستقبل وطن".

بسمة وهبة لديها ولدان وابنة، هم عبد الرحمن وعبد العزيز وخديجة.