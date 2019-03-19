سواريز يثير جدلا بعد نشر صورة مع صديقته داخل "المسجد الكبير" في الكويت

أثار دينيس سواريز، لاعب نادي برشلونة، المعار إلى أرسنال الإنجليزي، جدلا كبيرا، خلال زيارته للكويت بعدما دخل أحد المساجد مرتديا "الشورت".

© REUTERS / REBECCA NADEN أرسنال يعلن ضم سواريز من برشلونة

ونشر سواريز، صورا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها مع صديقته داخل المسجد الكبير في الكويت

ويظهر لاعب برشلونة مرتديا "شورت"، بينما كانت صديقته ترتدي عباءة، وتضع حجابا على رأسها.

وخلال برنامج "الديربي" الكويتي، انتقد الضيوف، ظهور اللاعب بهذا الشكل، واستغربوا سماح المسؤولين له بدخول المسجد بهذه الطريقة.

ولفتت صحيفة "الراي" الكويتية، إلى قول مدير إدارة المسجد الكبير رومي الرومي، إن الزيارات التي يقوم بها مسلمون أو غير مسلمين إلى مسجد الدولة الكبير لا تتم إلا عن طريق الجهات الرسمية لضيوف الدولة، مشيرا إلى أن هذا الأمر معمول به منذ عام 1994.

ولفت إلى وجود فتوى صادرة عن دار الإفتاء في الكويت، تشير إلى جواز زيارة غير المسلمين للمسجد، لتعليمهم سماحة الإسلام والتعريف بالدين الإسلامي ووسطيته.