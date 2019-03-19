حنان ترك تخرج من اعتزالها الفن 7 سنوات بتجربة غير مسبوقة

تعود الممثلة المصرية، حنان ترك إلى الفن، بعد اعتزالها له، في تجربة سينمائية غير مسبوقة في مصر والعالم العربي.

وتشارك ترك بالأداء التمثيلي في الفيلم الجديد "النداهة"، الذي يعد أول فيلم لصناعة السينما الصوتية في مصر والعالم العربي، إذ يعتمد على الأداء الصوتي فقط، وسيعرض فى السينمات، بحسب العديد من التقارير المحلية.

© Photo / Facebook/ Mahmoud Yassin الممثل المصري محمود ياسين يعتزل التمثيل

وانتهى صناع الفيلم من تصوير كافة مشاهده، والذين أكدوا أنه سيكون مفاجأة للجمهور.

وتدور أحداثه حول الطبيب الشاب "هارون"، الذي ذهب للريف البعيد ليعيش على ذكريات حبيبته المفقودة، فيقع في مواجهة أسطورة النداهة.

ويشارك حنان ترك بطولة فيلم "النداهة"، هاني عادل وعمرو القاضي ولبنى ونس، ووهو من تأليف وإخراج خالد المهدي، وإنتاج شركة "mediaO2"، وهي مؤسسة عربية تقوم بإنتاج الدراما الصوتية.

وكانت آخر أعمال حنان ترك الفنية مسلسل "الأخت تريز"، من إنتاج عام 2012، ثم أعلنت بعده اعتزالها الفن أثناء حلولها ضيفة على الهواء مباشرة في برنامج "أنا والعسل"، من تقديم الإعلامي اللبناني نيشان.