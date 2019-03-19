"إنستغرام" يطلق خدمة جديدة تجعل التسوق أكثر سهولة

أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، اليوم الثلاثاء، خدمة جديدة، تمكن المستخدمين من التسوق الإلكتروني بشكل مباشر.

وتدعى الميزة الجديدة "Checkout"، والتي تساعد المستخدم على الشراء والدفع مباشرة من خلال التطبيق، بدلا من اتجاهه للشراء من موقع متاجر التجزئة، ما يضمن له مكوثه بداخل التطبيق دون الخروج منه، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez بعد حادثة وفاة مروعة... "إنستغرام" يحظر نشر هذه الصور

ويتعاون "إنستغرام" في الميزة الجديدة، حتى هذه اللحظة، مع 20 علامة تجارية عالمية، منها "نايكي" و"إتش أند إم" و"زارا" و"أديداس".

وعن طريقة استخدام "Checkout"، أوضح تطبيق "إنستغرام" في بيان له اليوم، أنه عندما يرى المستخدم منتج يرغب في شراءه يضغط على صورته، لتفتح له الصفحة الخاصة به، والتي تتضمن مواصفاته، من لونه ومقاسه وخيارات أخرى.

وبعد تحديد المستخدم لتفضيلاته الخاصة بالمنتج الذي يرغب في شراءه، ينقر فوق زر "Checkout on Instagram"، والذي سينقلهم إلى صفحة الدفع، وهناك سيملأ بياناته، ولكن هذه الخطوة ستكون لمرة واحدة فقط عند أول عملية شراء.

Today, we're introducing checkout on Instagram. When you find a product you love, you can now buy it without leaving the app. 🛍💕https://t.co/o1L5WsfgVE pic.twitter.com/IlVJxOr10x — Instagram (@instagram) March 19, 2019

ويؤكد "إنستغرام" أنه يخزن البيانات المالية الخاصة بمستخدميه "بشكل آمن"، حتى لا يضطروا إلى إدخالها في كل مرة، كما أشار إلى أنه يمكن لهم إنشاء رقم تعريف شخصي يجب إدخاله لكل عملية شراء.

ويسمح "إنستغرام" لمستخدميه بالقيام بشراء منتج واحد فقط، في الوقت الراهن، على أن يسمح لهم بشراء منتجات متعددة وإضافتها في سلة الشراء قريبا.