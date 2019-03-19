في وزن كرة بولينغ... أم تلد طفلة عملاقة (صور)

سجلت أم أمريكية رقما قياسيا، في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة، بعدما أنجبت طفلة وزنها يضاهي وزن كرة بولينغ.

وبلغ وزن المولودة "هاربر باكلي"، التي أنجبتها والدتها اليوم الثلاثاء، 15 رطلا، أي 6 كيلوغرامات، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأكدت الأم أن عملية ولادة طفلتها لم تكن بالسهلة والميسرة على الإطلاق، واصفة شعور ولادتها لها بأن "جرارين اصطدما بها".

وقالت: "لقد كانت الولادة عنيفة للغاية، وعلقت مولودتي تحت قفصي الصدري أثناء محاولتي إخراجها إلى الحياة".

وتعد هاربر باكلي هي أضخم مولود في مركز أرنوت أوغدين الطبي، حسبما ذكرت إذاعة "WETM" الأمريكية المحلية، نقلا عن سجلات يرجع تاريخها إلى 30 عاما.

A baby girl weighing more than 15 pounds is the largest ever born at an upstate hospital. 23- inch, 15 pound-5-ounce Harper Buckley was born last week. 👶https://t.co/JynWl2sh03 — 95.5 PLJ (@955PLJ) March 19, 2019

وتم وضع المولودة هاربر باكلي في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، لكي يتمكن الأطباء من مراقبة مستويات السكر والأكسجين لديها.

WATCH: 15 pounds?

Joi Buckley, from Corning, gave birth this week to her 15-pound miracle baby girl — Harper Buckley (Weight: 15lbs, 5oz — Length: 23 1/4 inches). https://t.co/3AgSry3SaX pic.twitter.com/UnMNw4xQ4n — FOX44 Baton Rouge (@wgmbfox44) March 17, 2019

ووفقا لـموقع "MedlinePlus"، فإن الأطفال المولودين بوزن كبير "غالبا ما يكونوا ضخام بسبب كبر حجم الوالدين، أو أن تكون الأم مصابة بمرض السكري أثناء الحمل".

وكانت الطفلة مفاجأة إلى حد ما بالنسبة للأم وزوجها، بعدما أخبرهم الأطباء أن لديهم فرصة أقل من 15% في الحمل.

وحاول الزوجان الحمل لمدة 7 سنوات قبل الاستسلام، وقررا تبني طفلا، ثم ، في مايو/أيار 2016، اكتشفت الأم أنها حامل، وأنجبت أول أبنائها الذي كان يبلغ وزنه 11 رطلا.