شاب أرجنتيني يجد نصف مليون دولار ويعيدها

عثر شاب أرجنتيني من بلدة نوغويا الصغيرة على نصف مليون دولار وأعاد الأموال إلى المالك، وطلب العمل في المقابل، وفقًا لمجلة "بريفيل".

وبحسب المجلة، فإن خوسيه سانشيز يعيش مع صديقته وطفليه في شقة مستأجرة، وليس لديه دخل ثابت. عندما رأى رجلاً يتحدث على الهاتف، وهو يدخل السيارة ويترك حقيبته في الشارع، حاول إيقافه، لكن الرجل لم يره.

وكان في الحقيبة حوالي نصف مليون دولار. بحسب الشاب، لم يسبق له أن رأى مثل هذه الكمية الكبيرة من النقود.

اتصل بالشرطة، لكن لم يرد عليه أحد، ثم طلب مساعدة الإذاعة المحلية للعثور على صاحب المال. في وقت لاحق، التقى الرجل الذي أضاع المال، بسانشيز، واستعاد رجل الأعمال حقيبته.

عرض صاحب المال على سانشيز مليون بيزو (25000 دولار) أو شقة، لكن الشاب رفض، وطلب إعطاءه وظيفة. وعد رجل الأعمال القيام بذلك. بالإضافة إلى ذلك، بعد التحدث عن القصة على الإذاعة المحلية، تلقى سانشيز عدة عروض للعمل.

يشهد الاقتصاد الأرجنتيني حاليًا أوقاتًا عصيبة، نظرًا لارتفاع معدلات التضخم وزيادة تعريفات المرافق باستمرار، فإن العديد من الشركات الصغيرة تغلق أبوابها. وفقا للمعهد الوطني للإحصاء في البلاد، كان معدل البطالة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 تسعة في المئة.