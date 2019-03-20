القبض على ملياردير هندي في بريطانيا طلبته بلاده

وقبضت الشرطة البريطانية على نيراف مودي، الملياردير الهندي، بطلب من السلطات الهندية، حسب "أسوشيتدبرس".

#NiravArrested | BIG diplomatic victory for India: Nirav Modi arrested in London, 2 days after the warrant was issued in London- https://t.co/LGCyJUWcLF pic.twitter.com/GNFgXHmvC3 — Republic (@republic) March 20, 2019

وقال مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي إنه ميراف مودي يقوم بالذهاب إلى مكتبه بشكل يومي مصطحبا كلبه.

وهرب الملياردير الهندي إلى بريطانيا، وطلب اللجوء السياسي، بعدما فر من الهند، بسبب قضية احتيال تجاوز حجمها ملياري دولار.

وحصل مودي وخالد ميهول تشوكسي، على 2.2 مليار دولار من بنك تابع للدولة في الهند، باستخدام ضمانات غير قانونية.