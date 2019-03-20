بعد غياب 52 عاما... فرنسا تستقبل الفرعون المصري توت عنخ آمون (صور)

يفتتح الدكتور خالد عناني وزير الآثار المصري معرض الملك توت عنخ آمون في محطته الثانية بباريس، غدا الخميس، بعد انتهاء مدة عرضه في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك أثناء جولة بعض مقتنيات كنوز الملك الشاب إلى عدد من دول العالم قبل عرضها في مكانها الدائم بالمتحف المصري الكبير والذي سيفتتح عام 2020.

وقال بيان صحفي لوزارة الآثار المصرية تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأربعاء، إن المعرض سوف يفتح أبوابه رسميا للجمهور يوم السبت الموافق 23 مارس (آذار) تحت عنوان "توت عنخ آمون… كنوز الفرعون"، ويستمر حتى منتصف شهر سبتمبر، و قد احتفت العاصمة الفرنسية بالملك الشاب ومقتنياته والمعرض الذي يأتي ضيفا على باريس بعد غياب 52 عاما حيث آخر معرض للملك الشاب كان عام 1967، حيث زاره أكثر من 1.2 مليون شخص.

وأضاف البيان أن فرنسا استقبلت الفرعون المصري بترحاب كبير، حيث زينت الشوارع والميادين الرئيسية والمباني ومحطات المترو في باريس بلافتات ضخمة تصور وجه الملك الشاب وبعض مقتنياته، كما تصدرت أخبار الملك الذهبي ومعرضه الصفحات الأولى للصحف والمجلات الفرنسية التي أعد معظمها ملفات صحفية مصورة عن معرض الملك توت عنخ آمون ومقبرته ونسبه، حيث يعتبر الفرنسيون هذا المعرض هو الحدث الثقافي الأهم في فرنسا خلال الأيام المقبلة.

© REUTERS / Ministry of Antiquities دعاية معرض توت عنخ آمون في فرنسا

وتابع البيان أن المعرض يأتى ضمن الاحتفالات باقتراب الذكرى المئوية لأهم اكتشاف في القرن العشرين المتمثل في مقبرة الملك توت عنخ أمون والتي أكتشفت عام 1922 على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر بالبر الغربي بمدينة الأقصر.

وصرح القائمون على تنظيم المعرض وفقا لبيان وزارة الآثار، أنه قد تم بيع أكثر من 130.000 تذكرة للمعرض حتى الآن ومن المتوقع أن يصل عدد التذاكر المباعة حتى يوم الافتتاح إلى 150.000.

الجدير بالذكر أن المعرض يضم 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الشاب من بينها عدد من تماثيل الأوشابتي المذهب والصناديق الخشبية والأواني الكانوبية وتمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الألباستر.