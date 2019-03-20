في محاولة لقتل صرصور... أمريكي كاد يقتل نفسه بالخطأ

أراد مواطن أمريكي قتل صرصور فألقى بحذاء عليه، كان داخله سلاح ناري، فأطلق النار على ساقه بالخطأ.

© RIA Novosti . Anton Denisov "صرصور الانتقام"... طريقة مبتكرة للاحتفال بالفالنتاين

ووفقا لقناة " فوكس 6 ناو " الأمريكية وقع الحادث يوم أمس الثلاثاء في مدينة ديترويت الأمريكية بولاية ميشيغان عندما حاول رجل مقعد يبلغ من العمر 50 عامًا قتل الحشرة وألقى عليها بحذاء كان بداخله مسدس.

وبحسب الشرطة فإن المسدس سقط من الحذاء وأطلق النار على الأمريكي أصابه في القدم.

ولم يتم تحديد الحالة الصحية للضحية.

وفي شباط / فبراير، قام رجل في الولايات المتحدة باطلاق النار على نفسه عن طريق الخطأ خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنته، حيث قرر والد الفتاة أظهار مهاراته في استخدام السلاح لتسلية الضيوف فقام بتدوير السلاح على اصبعه وأطلق النار بطريق الخطأ على نفسه.