في اليوم العالمي للسعادة... تعرف على أسعد دولة في العالم

ووفقا لوكالة "رويترز"، جاء جنوب السودان في ذيل القائمة في تقرير السعادة لعام 2019 والذي تصدره شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
وزادت السعادة في فنلندا، على الرغم من الشتاء المظلم القارس، نتيجة الاتصال بالطبيعة والشعور بالأمان ورعاية الأطفال مقابل تكلفة مقبولة والتعليم المجاني والرعاية الصحية المدعومة بقوة.
وهيمنت الدول الإسكندنافية مثل الدنمارك والنرويج وأيسلندا على قائمة أسعد عشر دول وتلتها هولندا وسويسرا والسويد ونيوزيلندا وكندا والنمسا، كما تراجعت الولايات المتحدة درجة واحدة إلى الترتيب التاسع عشر.
ومن الدول العشرين التي تحسنت أوضاعها عشر دول في وسط وشرق أوروبا وخمس دول في أفريقيا جنوب الصحراء وثلاث دول في أمريكا اللاتينية في حين كانت أكثر خمس دول تدهورت أحوالها هي اليمن والهند وسوريا وبوتسوانا وفنزويلا.
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