الراقصة دينا تكشف حقيقة زواجها في السعودية خلال أدائها العمرة

وكانت الإعلامية بسمة وهبة، قد نشرت صورة عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، تظهر فيه دينا، وهي مرتدية خاتم، وأرفقته وهبة بتعليق قالت فيه: "مبروك يا عروسة النيل".

وتابعت الإعلامية المصرية في تعليقها قائلة "ألف مبروك يا دينا… جيتي لبيته فكرمك وأهداكي هدية الحياة… الله يسعدك ويوفقك، ونورتي جدة ونورتي بيتي… مبروك مبروك مبروك يا عروسه النيل".

وأثار تعليق بسمة وهبة تساؤلات العديد، ما جعل البعض يتوقع أن دينا تزوجت خلال أدائها العمرة في السعودية.

ولكن الفنانة والراقصة المصرية، نفت ذلك في تصريحات لموقع "الوطن" المصري، مشيرة إلى أنها لم تتزوج مثلما تردد وروجه البعض.

بعد عودتها من العمرة.. دينا تستعد لـ3 أوردرات رقص الخميس المقبلhttps://t.co/wCU0KKagIp pic.twitter.com/xEzv8bgRZ4 — اليوم السابع (@youm7) March 19, 2019

وأضافت قائلة "كل ما في الأمر أني زرت بسمة وهبة في منزلها بمدينة جدة، لأبارك لها على زواج ابنها، حيث أطلعتني على شبكة الأخير، وكان منها الخاتم الذي أثار جدلا".

وسخرت الفنانة من شائعة زواجها بقولها: "هل هناك من يتزوج مرتديا العباءة وشراب أبيض فقي قدمه".

وأوضحت قائلة "تعليق بسمة وهبة بألف مبروك، كانت تقصد تهنئتي على أدائي لمناسك العمرة ليس أكثر، خاصة وأني لم أتواجد في السعودية إلا يومين فقط، أديت خلالهما العمرة وزرت المسجد النبوي في المدينة المنورة، وتوجهت بعدها إلى جدة ثم إلى القاهرة".

أما عن قول بسمة وهبة تعليق "عروسة النيل"، فقالت دينا: "ذلك لقب أطلقته علي كوني من مصر، ولكن البعض فهم خطأ هذا التعبير، ولم أذهب إلى السعودية إلا بسبب العمرة".