تسجيل
21:59 20 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    فعاليات أسبوع السينما الروسية

    لبنان… افتتاح فعاليات "أسبوع السينما الروسية" (فيديو العروض التقديمية)

    © Sputnik . Wesam Matta
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 20

    افتتحت في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم، فعاليات أسبوع السينما الروسية، الذي ستقدم خلاله سلسلة عروض تتضمن أحدث الإنتاجات السينمائية الروسية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 20 و26 آذار/ مارس الجاري.

    بيروت — سبوتنيك. يأتي تنظيم أسبوع السينما الروسية بمبادرة من "الرابطة الدولية للأعمال الإسلامية" ومجلس الأعمال الروسي اللبناني، إلى جانب المكتب التمثيلي لوكالة "روسوترودنيستفو" في لبنان.

    وستكون عروض "أسبوع الفيلم الروسي في لبنان" متاحة للجمهور في صالات "غراد سينما" في مجمع "أيه بي سي" في منطقة فردان، و"لاس ساليناس" في بلدة أنفه، بالإضافة إلى عرضين لفيلم وثائقي في المركز الثقافي الروسي في بيروت (فردان) ومركز الصفدي الثقافي (طرابلس).

    وقالت مديرة الفعاليات السينمائية إن "هذا المهرجان السينمائي يتزامن مع انعقاد مجلس الأعمال اللبناني- الروسي، وخلال أيام زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية إلى روسيا، وخلال اليوبيل الماسي على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ولبنان".

    وبعد كلمات ترحيب ألقاها كل من السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيببكين، ونائب رئيس مصرف "في تي بي" الروسي ألكسندر غوغوليف ورئيس "الرابطة الدولية للأعمال الإسلامية" مارات كابيبف، استهلت العروض السينمائية بفيلم "المدرب" وهو فيلم درامي رياضي من إخراج وبطولة دانيلا كوزلوفسكي، قُّدم في عرضه الأول في نيسان العام 2018، قبيل استضافة روسيا نهائيات كأس العالم في كرة القدم، وتدور أحداث الفيلم حول "يوري ستوليتشنيكوف" (دانيلا كوزلوفسكي)، لاعب خط الهجوم في المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يقرر الاعتزال بعد فضيحة مدوية ولكنه يقبل في ما بعد عرضاً لتدريب فريق "ميتيور" المغمور في نوفوروسيسك.

    كما تشمل العروض فيلم "بولشوي" (2017) وهو فيلم درامي من إخراج فاليري تودوروفسكي، يدور حول قصة صعود فتاة شابة تدعى يوليا أولشانسكايا (مارغريتا سيمونوفا) على خشبة مسرح "البولشوي" الشهير.

    كذلك سيتم تقديم فيلم "تي-34″ (2019) الشهير، الذي نفدت بطاقات حضوره في بيروت وطرابلس وهو من إخراج أليكسي سيزوروف وبطولة السكندر بتروف وسيميون تريسكوف، ويروي قصة الحب والصداقة والشجاعة والصمود لرجال الدبابات السوفييت إبان الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

    وتشمل العروض أيضاً فيلم "جاذبية" (2017) وهو فيلم خيال علمي يدور حول سيناريو تحطم مركبة فضائية تابعة لسكان كواكب أخرى، وسقوطها على أحد أحياء موسكو، وهو من اخراج فيودور بوندارتشوك، وتشارك فيه نخبة من نجوم السينما الروسية مثل ألكسندر منشيكوف، وسيرغي غارمش، وليودميلا مكساكوفا إلى جانب الممثلين الشباب إرينا ستارشنباوم، وألكسندر بيتروف، ورينال محميدوف.

    كذلك يعرض ضمن الفعاليات فيلم "السائر في الفضاء" أو "عصر الرواد" (2017) وهو فيلم درامي للمخرج دميتري كيسيليف، مستوحى من قصة حقيقية، وتقع أحداثه في الستينيات من القرن الماضي، في خضم الحرب الباردة، حيث التنافس الشديد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في سباق الوصول إلى الفضاء، ويروي قصة طيارين عسكريين والصعاب التي كابدها كلاهما في الوصول إلى الفضاء.

    أما فيلم "أخسر وزناً"، فيندرج في خانة الكوميديا وهو من إخراج أليكسي نوزنوغو، وبطولة ألكسندرا بورتيتش، يفغيني كوليك، إيرينا غورباتشوفا، ورومان كورتسين، وتدور أحداثه حول شخصية "أنيا" التي تعمل طاهية في مدينة نيجني نوفغوراد، وتحب الأكل بقدر حبّها للرياضي "جينيا"، الذي ينفصل عنها، فتقرر أن تضع هدفاً لحياتها وهو فقدان الوزن.

    وللأطفال، اختار المنظمون فيلم "كيف لا تنقذ أميرة" أو "الأبطال الثلاثة وملكة شاماخي" (2010) هو الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة "الأبطال الثلاثة" الذي صدر للمرة الأولى في نهاية عام 2004، وتدور قصته حول ملكة شاماخي الساعية لاستعادة شبابها، عبر البحث عن مصدر الشباب الأبدي، فتكتشف أنها في حاجة إلى أن تجمع جرة من دموع آلاف النساء الجميلات لتروي شجرة سحرية تحقق لها مرادها. يشير مستشار الملكة، الغراب، عليها بأن توقع أمير كييف في حبها، فيتزوجها، وتستولي على أرض الروس، لكي تتسبب ببكاء نسائها.

    • فعاليات أسبوع السينما الروسية
      فعاليات "أسبوع السينما الروسية
      © Sputnik . Wesam Matta
    • فعاليات أسبوع السينما الروسية
      فعاليات "أسبوع السينما الروسية
      © Sputnik . Wesam Matta
    • فعاليات أسبوع السينما الروسية
      فعاليات "أسبوع السينما الروسية
      © Sputnik . Wesam Matta
    • فعاليات أسبوع السينما الروسية
      فعاليات "أسبوع السينما الروسية
      © Sputnik . Wesam Matta
    • فعاليات أسبوع السينما الروسية
      فعاليات "أسبوع السينما الروسية
      © Sputnik . Wesam Matta
    1 / 5
    © Sputnik . Wesam Matta
    فعاليات "أسبوع السينما الروسية

    وفي فئة الأفلام الوثائقية سيتم عرض فيلم "روسيا من نافذة القطار" فيلم وثائقي لرحلة المصوّر الفوتوغرافي انطون لانغ على امتداد الأراضي الروسية، لالتقاط جمالها الساحر. وسيكون متاحاً للجمهور التعرّف مباشرة إلى تجربة انطون لانغ، وذلك في محاضرة يلقيها بعد العرض في المركز الثقافي في بيروت.

    انظر أيضا:

    بعد النهاية الصادمة... مفاجأة في الإعلان الختامي للجزء الرابع من أفلام "أفنجرز"
    بالأرقام... المتأهلات للمشاركة في مسابقات مهرجان أفلام السعودية
    على طريقة أفلام هوليود... سائق يهرب من الشرطة (فيديو)
    مخرج سعودي: نسعى لتقديم أفلام ومسلسلات بممثلين سعوديين قريبا
    الكلمات الدلالية:
    أفلام, لبنان, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المتزلقة البريطانية نتاشا ماكاي
    المتزلجات على الجليد اللاتي يخطفن أنظار العالم
    ماكغريغور عن حبيب: هو خصم قوي، قاتل الدببة منذ صغره.
    ماكغريغور عن حبيب: "هو خصم قوي، قاتل الدببة منذ صغره"
    القرم بعد 5 سنوات
    القرم بعد 5 سنوات
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك