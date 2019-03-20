تزامنا مع "عيد الأم"... أغرب حالة طلاق في الكويت

طلبت امرأة الطلاق من زوجها أمام إحدى المحاكم في الكويت، مبررة طلبها بتفضيله والدته عليها ومحبتها أكثر منها.

© Sputnik . Pavel Gerasimov جدل في الكويت بسبب وثيقة سفر الزوجة

ووفقا لصحيفة " القبس "، بررت الزوجة طلبها بأنه "يحب أمه أكثر منها"، الأمر الذي أثار دهشة القضاة والمحامين والحضور في قاعة المحكمة.

ولم تصدر المحكمة حكمها في القضية، مقررة التأجيل لإعطاء فرصة للصلح بين الزوجين.

وعلى الرغم من مطالبة العديدين للزوج بضرورة تطليقها، إلا أنه برر إبقائها على ذمته لوجود أبناء له منها.