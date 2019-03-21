علماء يكتشفون خطرا قاتلا للشاي الساخن

وبحسب الموقع، أجرى العلماء دراسة شملت أكثر من 50 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و 75 عامًا. كان متوسط ​​فترة المراقبة عشر سنوات. خلال هذا الوقت، اكتشف عند المتطوعين 317 حالة من سرطان المريء.

© Sputnik . Nina Zotina أنواع الشاي التي يمكن أن تحمي من السرطان

اتضح أن الاستهلاك المنتظم لأكثر من 700 ملليلتر من الشاي يوميًا، والتي تصل درجة حرارتها إلى 60 درجة مئوية أو أعلى، يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة 90 بالمائة.

يقول أستاذ الدراسة فرهاد إسلامي من جمعية السرطان الأمريكية: "كثير من الناس يفضلون شرب الشاي والقهوة أو غيرها من المشروبات الساخنة. ومع ذلك، ووفقًا لعملنا، فإن شرب الشاي الساخن جدًا قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء. لذلك، يُنصح بالانتظار حتى تبرد المشروبات الساخنة قبل شربها".