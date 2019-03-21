يبحثون عنه منذ 11 يوما... وجدوه داخل معدة تمساح

وظلت الشرطة تبحث عن العامل الإندونيسي، بعد بلاغ من أحد زملائه عن فقدانه وعدم عودته من استراحة على ضفة النهر.
وشارك في عملية البحث ضباط الشرطة وسكان القرى المجاورة ورجال الإنقاذ وعمال الغابات وزملاء العامل المفقود.
#MetroNews #News Bones and flesh of missing Indonesian worker found inside a crocodile’s belly (Photos) https://t.co/9X9KxnBCtD pic.twitter.com/YqK78tw9lS— KemiFilaniBlog (@Kemifilaniblog) March 19, 2019
ولجأت الشرطة بعد عدة أيام من البحث غير المثمر إلى خبير محلي طلبا للمساعدة، ووضع الخبير مصيدة للتماسيح على ضفة النهر، وعلى بعد 5 كيلومترات من المكان الذي فقد فيه العامل.
وأجهز عناصر الشرطة على التمساح الذي وقع في الفخ، وتم تشريحه ليعثر في معدته على بقايا عظام بشرية وملابس ممزقة، تبين أنها تعود للعامل المختفي.
وأعلنت الشرطة وقف عمليات البحث عن العامل المفقود بعد أن عثرت على بقاياه داخل التمساح المفترس.
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