فولفو تطور سيارات تتوقف في حال نوم السائق

طورت شركة فولفو للسيارات نظاما أمنيا خاصا يمكن أن ينقذ حياة السائقين المخمورين وغير الواعين من الحوادث.

وجاء في البيان الصحفي لشركة فولفو : "طورنا نظاما يتضمن الكاميرات المدمجة وأجهزة استشعار أخرى تراقب سلوك سائق السيارة، ففي حال سجلت المستشعرات عدم وجود توجيه، أو القيادة خارج المسار، أو أن عيون السائق مغلقة أو كان رد فعله بطيئا جدا، يبدأ النظام الأمني بالعمل تلقائيا حيث يخفض سرعة السيارة حتى التوقف الكامل في مكان آمن، بالإضافة إلى إخطار خدمات الطوارئ من خلال خدمة "فولفو اون كول".

ووفقا للبيان لم يتم تحديد عدد الكاميرات ومواقعها في المقصورة بعد، ومن المتوقع أن يتم إطلاق أول سيارة من هذا النوع في عام 2020.

وفي شباط / فبراير الماضي، دعم وكلاء شركة "فولفو" في موسكو المشروع الفني والعلمي "أين هي حقيبتي البلاستيكية"، الذي تم عرضه في بينالي موسكو الدولي الحادي عشر تحت عنوان "الموضة والأناقة في التصوير الفوتوغرافي — 2019".

ويشجع المشروع، الذي أنشأه خريجو مدرسة رودشينكو والفنانان ليليا لي مي يانغ وكاترينا سادوفسكي، الزائر على التفكير في مشكلة التلوث البلاستيكي على الكوكب.