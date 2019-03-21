مقابل 71 مليار دولار... إتمام أكبر صفقة في القرن

استحوذت شركة "ديزني"، على شركة "توينتي فيرست سنشري فوكس"، مقابل 71.3 مليار دولار، في إطار سعيها للسيطرة على قطاع الترفيه حول العالم.

وشملت الصفقة استوديوهات صناعة المسلسلات والأفلام الخاصة بـ"فوكس"، وغيرها من ممتلكات الشركة، تمهيدا لإطلاق منصتها الخاصة في وقت لاحق من العام الحالي.

وأعلنت "ديزني" عن إطلاقها سلسلة من الأفلام الضخمة خلال عام 2019، ومنها "علاء الدين" و"دامبو" و"الأسد الملك" وغيرها.

Disney's acquisition of 21st Century Fox became official at 9 p.m. PT https://t.co/lxgegABSZv — Variety (@Variety) March 20, 2019

وحصلت "ديزني" على الموافقات من منظمات مكافحة الاحتكار في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة، من أجل التمكن من ضم الكيانات الأخرى إليها بشكل قانوني.

RIP 20th Century Fox. 1935-2019.



As of now, the Disney is offically the new owner. pic.twitter.com/cexbev5vTU — Screen Rant (@screenrant) March 20, 2019

وتمتلك مجموعة "فوكس" قائمة أعمال أبرزها "ذا سيمبسون" و"فاميلي جاي" و"إكس مين" و"كوكب القرود" و"إليانز" و"بريداتور" و "إكس فايلز" و"تايتانيك" و"أفاتار" وحقوق البطل الخارق "ديدبول".