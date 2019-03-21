امرأة كادت أن تموت بعد أن حقنت نفسها بعصير الفواكه

كادت امرأة صينية أن تلقى حتفها، بعدما حقنت نفسها بعصير الفواكه.

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن المرأة البالغة من العمر 51 عاما، أعدت عصيرا يضم 20 نوعا مختلفا من الفواكه، وحقنت نفسها في الوريد، وذلك من أجل تحسين صحتها.

© AP Photo / Matthew Mead فاكهة الأفوكادو قد تسبب الوفاة

وأصيبت المرأة في المقابل بأضرار في الكبد والكلى والقلب والرئتين، وقضت 5 أيام في العناية المركزة.

تقول السيدة آسيا ون، المقيمة في سنغافورة بعد نجاتها من الموت: "ظننت أن الفواكه الطازجة مغذية للغاية ولن تضر بي عن طريق حقنها في جسدي".

وأضافت "لم يكن لدي أية فكرة تجعلني أشعر بمثل هذه المشاكل".

وأشارت ون إلى أنها شعرت في البداية، بحكة في جلدها، وارتفاع في درجة حرارتها، وشجعها زوجها على تلقي العلاج، بعدما لاحظ تدهور حالتها الصحية وعدم ارتياحها.

ودخلت آسيا ون وحدة العناية المركزة في مستشفى تابع لجامعة شيانغنان في هونان في 22 فبراير/ شباط.

واضطر الأطباء لاستخدام غسيل الكلى لتنظيف دمها من التلوث، كما منحت المضادات الحيوية.

وتم نقلها بعد ذلك إلى جناح عام، وخرجت من المستشفى في نهاية المطاف.

وحازت قصة المرأة التي حقنت نفسها بعصير الفواكه رواجا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي "وايبو"، بعدما استخدم الآلاف من مستخدميه هاشتاغ "#OldWomanPutsJuiceIntoVeins".