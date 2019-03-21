الموت يفجع تركي آل الشيخ

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن وفاة جدته هيا بنت محمد العريني.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الخميس "إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدتي الغاليه هيا بنت محمد العريني".

وتابع آل الشيخ "سيتم الصلاة عليها غدا بإذن الله بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد بأم الحمام، والدفن بمقبرة العودة بالدرعية".

وأضاف المسؤول السعودي " عزاء الرجال والنساء في منزل ابنها عبد العزيز بن عبد اللطيف آل الشيخ بحي الرائد من الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة التاسعة مساء".

وأتم تركي آل الشيخ " نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يغفر لها ويرحمها وأن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة وأن يجعل ما أصابها كفارة ورفعة لدرجاتها".