بعد نجاحه الساحق... جزء ثاني من "بيرد بوكس" أيقونة "نيتفلكس"

أكد جوش مالرمان، مؤلف رواية "بيرد بوكس"، التي طرحت في عام 2014، أنه بصدد كتابة جزء ثان له، يحمل اسم "مالوري"، وسيتم نشره في الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وكشف مالرمان لمجلة " إسكواير "، أن الجزء الثاني لن يركز على الأطفال الذين أنقذتهم بطلة الأحداث "مالوري"، وإنما عليها شخصيا.

وقال موضحا "بقدر ما أهتم بشأن الفتى والفتاة، فهذه ليست قصتهم، إذ أن عالم بيرد بوكس هو قصة "مالوري"، ورغبت في معرفة المزيد عنها، أردت التعرف عليها بشكل أفضل".

وتابع:

"سأقول هذا باختصار: سنتعرف في الجزء الجديد على كلا من "مالوري" والمخلوقات المرعبة بشكل أفضل".

ولم تتخذ شبكة "نيتفلكس" حتى الآن قرارا بتحويل الجزء الثاني من "بيرد بوكس" إلى فيلم سينمائي.

وبدأ عرض فيلم "بيرد بوكس" في ديسمبر/كانون الأول، وتدور أحداثه حول وحوش ومسوخ تجبر أي شخص يراها أن يحاول الانتحار سريعا، وحقق رقما قياسيا في المشاهدات، عبر منصته، في الأسبوع الأول من طرح "نيتفلكس" له، إذ استطاع أن يحصد أكثر من 45 مليون مشاهدة في الأسبوع الأول من عرضه.

وتمتلك "نيتفلكس" 137 مليون مشترك، اعتبارا من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما يعني أن 33% من المشتركين شاهدوا الفيلم.