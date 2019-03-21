بالفيديو... شيرين عبد الوهاب تنفي شائعة وتقول "مش بالعافية"

وبحسب الحساب الرسمي لبرنامج "ترندنغ" على فضائية "إم بي سي" على موقع "إنستغرام"، نشر مقطع فيديو من حفل شيرين، الذي تنفي فيه حملها من زوجها المطرب المصري، حسام حبيب.

وتظهر شيرين في الفيديو وهي ترقص، ثم قالت للجمهور مازحة معهم: "مش حامل على فكرة، الناس تريدني أن أصبح حامل بالعافية".

يذكر أن شيرين عبد الوهاب، توجهت في شهر فبراير/ شباط، بطلب مؤثر إلى جمهورها، تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب أو "الفالنتاين".

وشاركت شيرين عبر خاصية "الستوريز" عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، صورة لأم وهي تحتضن رضيعها، وعلقت عليها قائلة: "يارب احفظ لي الهدايا التي أعطيتها لي، وهما ابنتي مريم وهنا وزوجي حسام، واجعلهم ليا ذرية صالحة".

وطلبت من جمهورها أن يدعوا لها أن يرزقها الله بأطفال من زوجها، وأن يحفظهما من كل مكروه".

© AFP 2019 / FETHI BELAID الإساءة لمصر ومساعدة منظمات مشبوهة... شيرين عبد الوهاب متهمة مجددا

وكانت شيرين عبد الوهاب، خرجت في شهر أكتوبر/تشرين الأول، لتعلق على الأنباء التي انتشرت خلال الفترة الماضية، بشأن ا نتظارها هي وزوجها المطرب حسام حبيب لمولودهما الأول

وردا على حقيقة هذه الأنباء، قالت "ماينفعش كل المطربات يحملوا في نفس الوقت، لازم بالدور، كفاية نانسي عجرم تقوم بالسلامة… أيوة أنا نيكست"، لتؤكد بذلك الشائعات التي تناولها الجمهور خلال الفترة الأخيرة حول انتظارها أول مولود من حسام حبيب.

واحتفلت شيرين بزفافها من حسام حبيب في شهر نيسان/أبريل في العاصمة المصرية القاهرة.

يذكر أن حسام حبيب هو الزوج الثالث لشيرين عبد الوهاب.

ومن المقرر أن تحيي شيرين عبد الوهاب حفلا آخر يوم 29 مارس/آذار الجاري في القرية العالمية في دبي.