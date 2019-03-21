تقرير جديد صادم... "فيسبوك" يستحوذ على مئات الملايين من كلمات سر مستخدميه

ذكر موقع "KrebsOnSecurity" أن الآلاف من موظفي "فيسبوك" قاموا بالاستحواذ على كلمات المرور الخاصة بحسابات مئات الملايين من مستخدميه، وتخزينها في نص عادي قابل للبحث، في عام 2012.

© AP Photo / Vincent Yu "فيسبوك" تكشف مسؤوليتها عن مذبحة مسجدي نيوزيلندا

واستقى التقرير معلوماته من موظف كبير من داخل "فيسبوك"، كان على دراية بالتحقيقات الجارية، والذي تحدث مع الموقع شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه ليس مخولا له التحدث إلى وسائل الإعلام.

وأشار الموظف إلى أن تحقيق "فيسبوك" مازال مستمرا بهذا الشأن، وأنها لم تعثر حتى الآن على أي إشارة بشأن إساءة استخدام الموظفين لبيانات المستخدمين.

وذكر المصدر من داخل "فيسبوك"، أن تحقيقات الشركة كشفت "عن وجود ما بين 200 مليون و600 مليون مستخدم الموقع، ربما يكون لديهم كلمات مرور حساباتهم مخزنة في نص عادي، ويمكن البحث فيها من قبل أكثر من 20 ألف موظف على "فيسبوك".

وأضاف "فيسبوك" أنه مازال يحاول تحديد عدد كلمات المرور التي تم كشفها، والتي وقعت خلال فترة تعود إلى عام 2012.

من جانبه، اعترف نائب الرئيس لهندسة الأمن والسرية في "فيسبوك" بيدرو كاناهوياتي لشبكة "سي إن إن"، إن "الشركة تقوم بإخفاء كلمات السر الخاصة بالمستخدمين عند إنشائهم للحساب، حتى لا يتمكن أي موظف من رؤيتها". وأضاف أن "هذا ما لم يحصل في هذه الحالة".

وتابع كاناهوياتي بالقول إن "هذه الكلمات السرية، لم تكن يوما ظاهرة لأي أحد خارج الشركة، ولم نحصل على أي دليل حتى اليوم، بأنه قد تم الوصول إلى كلمات السر من قبل أي موظف بالشركة".

وأوضحت "فيسبوك" أنها تمكنت من اكتشاف كلمات السر خلال مراجعة أمنية أجرتها في شهر يناير/ كانون الثاني، وأضافت أنها ستقوم بإعلام ملايين المستخدمين لـ"فيسبوك" وعشرات الآلاف من مستخدمي تطبيق "إنستغرام" بأن كلماتهم السرية كانت جزءا من هذه الحادثة.